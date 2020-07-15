林佳龍到南投觀光座談 稱「台灣觀光應有新隊形」

交通部長林佳龍今到南投縣埔里鎮進行「日月潭觀光圈產業交流座談會」，不僅實地瞭解地方產業界對推動區域觀光的想法及需求，並即時回應；林也化身鄉鎮觀光大使，大啖百香果、炒米粉等在地美食，號召國人踴躍到南投安心旅遊。

林佳龍指出，他就住在南投旁邊的台中，所以他很常來，而南投有好山好水，還有各種好玩的地方，加上在地特產和美食，絕對是旅遊首選，因此很推薦想要觀光、安心旅遊的國人到南投遊玩，也鼓勵民眾踴躍參與安心旅遊活動。

而與地方產業界代表及地方首長座談時，林提到，交通部過去將觀光局放在較外圍業務，他認為是不對的，交通部甚至應該是「交通及觀光部」，以觀光立國，並做火車頭，讓陸海空交通、電信和郵政等一切為觀光，未來將重整交通部隊形。

「策略上，一切為觀光服務。」林佳龍更直言，整個政府都應重新有個新的隊形，從他交通部做起，中央、地方一切為觀光，這沒在分黨派，因為觀光關係到庶民經濟，其產業連結出去的就業人口眾，因此在推動觀光上應有新的認識和作為。

地方也提出意見，有業者建議中央應建置更完善的中部旅遊資訊網，甚至結合新科技，讓遊客一進到像日月潭的旅遊範圍內，上線就能看見已協助建構深度旅遊的資訊，並強化多國語言需求；縣府則建請交通部重視合歡山暗空公園二期工程。