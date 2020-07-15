人行道鋪完水泥竟未種樹 中市府：浮根影響用路安全
道路兩旁或是中央分隔島都種植不少路樹，一排綠意盎然的路樹，不僅可遮陽，也美化都市景觀。不過台中市豐原往東勢路段，前豐原市長張溢城反映，該路段自去年改善人行道後就未植回一棵樹，分隔島的樹木死亡移除後也未再補植，光禿禿一片。
公路總局二工處台中工務段表示，並非不補植，而是該路段分隔島寬度不夠影響根系發展，恐影響用路人安全。中市建設局表示，因浮根影響安全，地方反對補植，近日將再觀察使用情形並與地方溝通。
前豐原市長張溢城表示，台3線豐原往東勢路段去年改善人行步道，但完工後發現富陽路至朴子街囗的人行道上，施工移除樹木後全舖上水泥，竟然未植回一棵樹；而該路段中央分隔島樹木死亡移除後，幾十年來也未曾再補植，從豐原豐勢路二段到東勢大橋，沿途路樹剩不到一半，光禿禿一片。
台中市建設局指出，2018年於豐原豐勢路二段施作改善1200公尺的人行道，去年2月完工，過去在該人行道上種植黑板樹，但因地方認為黑板樹浮根破壞人行道舖面，影響用路人安全而反對補植，最近將再觀察使用情形並與地方溝通。
二工處台中工務段表示，中央分隔島寬度不夠，會限制樹木根系發展，該路段分隔島寬度僅約0.8至1.1公尺，但分隔島要種樹約需3公尺，因樹根生長需要空間，分隔島太窄造成浮根，導致路面凹凸不平，影響用路人安全，未來將在該路段分隔島上補植低矮小灌木或是繽紛花草，美化景觀。
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