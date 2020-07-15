大人集結愛心 彰化5百多名孩童免費到遊樂園一日遊

暑假今天到來，彰化縣湄洲媽祖慈善會第5年集結各界愛心，今天帶著縣內550名特殊境遇學童到劍湖山樂園一日遊，讓少有機會到外縣市旅遊的學童有難忘的暑假。

彰化縣湄洲媽祖慈善會連續多年在暑假舉辦活動表達對地方學童的關心，慈善會做愛心從一開始花壇鄉逐漸拓展到外鄉鎮，去年僅出動6輛遊覽車，今年增加到13輛，北彰化9鄉鎮加上南彰化大村、埔鹽鄉，共有37所國小學童550人一起出遊。