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大人集結愛心 彰化5百多名孩童免費到遊樂園一日遊

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣湄洲媽祖慈善會帶縣內550名孩童到劍湖山樂園一日遊。圖／彰化縣湄洲媽祖慈善會提供
彰化縣湄洲媽祖慈善會帶縣內550名孩童到劍湖山樂園一日遊。圖／彰化縣湄洲媽祖慈善會提供

暑假今天到來，彰化縣湄洲媽祖慈善會第5年集結各界愛心，今天帶著縣內550名特殊境遇學童到劍湖山樂園一日遊，讓少有機會到外縣市旅遊的學童有難忘的暑假。

彰化縣湄洲媽祖慈善會連續多年在暑假舉辦活動表達對地方學童的關心，慈善會做愛心從一開始花壇鄉逐漸拓展到外鄉鎮，去年僅出動6輛遊覽車，今年增加到13輛，北彰化9鄉鎮加上南彰化大村、埔鹽鄉，共有37所國小學童550人一起出遊。

彰化縣湄洲媽祖慈善會員葉尚雯說，會員發揮愛心集結40萬元經費，加上彰化縣各級學校家長協會、精誠獅子會、國際扶輪3462地區福興東區扶輪社共同響應，大家有錢出錢、有力出力，在暑假第一天舉辦「幸福兒童樂園仲夏遊」，今年讓更多的學童參與，希望他們留下美好的回憶。

彰化縣湄洲媽祖慈善會帶縣內550名孩童到劍湖山樂園一日遊。圖／彰化縣湄洲媽祖慈善會提供
彰化縣湄洲媽祖慈善會帶縣內550名孩童到劍湖山樂園一日遊。圖／彰化縣湄洲媽祖慈善會提供

愛心 媽祖

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