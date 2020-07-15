麥寮六輕大火 彰化大城測站PM10一度飆升

雲林麥寮六輕煉油二廠今天上午9時發生爆炸大火，大量濃煙沖天，環保署監測，失火剛發生一小時內，鄰近的彰化大城測站PM10飆升到每立方公尺227.5微克，達到橘色警示等級。

針對麥寮六輕大火，環保署空保處副處長徐淑芷指出，今天監測六輕附近空氣品質，主要是粒狀汙染物比較高，後來有掉下來，沒太多異常，基本上也沒有化學物質燃燒。大城測站空品受最大影響，但其中也有一部分是因為河川揚塵的本土汙染所導致。

環保署資料顯示，今天六輕上午9時24分發生氣爆，鄰近的彰化縣大城測站在上午9時至10時這段期間，PM10飆高至每立方公尺227.5微克，之後隨即回到一般濃度範圍。

根據空氣品質指標，PM10在54微克以下屬空品良好，55至125微克為一般空品，126至254微克就達到橘色警戒，代表對敏感族群不健康。

彰化縣環境保護聯盟則不滿指出，六輕跟彰化縣僅隔一條濁水溪，加上風向關係，可能會有汙染落到彰化縣，但彰化縣民並沒有收到相關通知，呼籲彰化縣府主動了解六輕爆炸案，有哪些汙染物逸散、是否造成彰化人健康風險等，並爭取彰化縣監督六輕的權利。