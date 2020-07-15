道路拓寬需搬家 社頭土地公廟返百年前舊地當島主

彰化社頭鄉里仁村一座土地公廟因道路拓寬需遷廟，土地公廟前方滯洪池有片約50坪大沙丘，遠看像座島，村民經擲筊獲土地公同意，打算把廟搬上百年前舊地，讓土地公當「島主」。

彰化縣社頭鄉里仁村內有座百年歷史的土地公廟，名為「福安宮」，福安宮前方的雙義路在高鐵彰化站落成後，成為社頭鄉民前往高鐵彰化站時必經的道路，但雙義路路寬僅6公尺，會車不易，鄉公所爭取將道路拓寬為15公尺。

里仁村長蕭錦時接受媒體聯訪時說，道路拓寬後，雖然解決了會車不易問題，不過福安宮卻因此需要遷廟，村民們經討論後決定，將土地公廟遷移到前方50公尺滯洪池上的沙丘，並將這件事向土地公、土地婆報告，擲筊取得神明同意。

蕭錦時指出，現在的滯洪池在百年前是一片農地，土地公廟就在農地上，不過當地有3條水圳匯集，為了減少水患，有地方仕紳捐出現今土地公廟所在位置的土地，讓土地公土地婆在上游處掌控水源，避免發生水患。

有地方人士指出，當初在興建高鐵彰化站時，土地公廟所在的農地被徵收，規劃作為滯洪池，土方在農地堆積成為沙丘，時間一久，竟然長出樹木，遠遠看過去就跟小島一樣。

蕭錦時說，沙丘約50坪大，但多年來無人管理，如果土地公廟遷移到沙丘上，滯洪池可以開發作為湖岸公園，土地公就變成島主，已邀請縣府人員到現場會勘，希望相關單位能協助完成遷廟。