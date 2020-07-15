快訊

美軍特戰新利器：MG338輕型通用機槍正式換裝

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／林佳龍宣布好消息 他讓日月潭風景區變大1000公頃

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭。聯合報系資料照片／記者江良誠攝影
日月潭。聯合報系資料照片／記者江良誠攝影

交通部林佳龍部長今赴南投縣進行「日月潭觀光圈產業交流座談會」，宣布日月潭國家風景區範圍擴大，再納入埔里虎頭山、台灣地理中心碑及魚池東光、大林2村，盼檢討過去國家風景區行政轄區劃分，並擴大成觀光圈，以產業發展串連。

日月潭國家風景區管理處指出，日管處於20年前設立，2011年曾擴大範圍納入集集火車站、綠色隧道、埔里5里和信義3村等地，其中埔里盆地具獨特地形與景觀，去年再申請納入具獨特性和差異性的台灣地理中心碑、虎頭山等區域。

林佳龍今年元月曾為此到埔里會勘評估納入，今與南投縣觀光業者交流座談時則宣布「日月潭國家風景區範圍擴大」，他說，為南投帶來好消息，昨下班前核定日月潭風景區擴大範圍，已正式發文，確定納入地理中心碑、虎頭山及魚池2村。

其中，埔里以台灣地理中心碑、虎頭山風景區為中心擴及周邊區域約570公頃，魚池則為東光、大林2村約420公頃，另從水里車埕火車站景區串連至集集鐵道約20公頃，日月潭風景區增加達1000公頃，日管處轄區擴大至將近2萬公頃。

但他也提到，不要用行政區看觀光，而是用產業，因遊客是沿路玩，所以希望推動的不只是過去所謂的國家風景區的行政轄區，將逐步檢討甚至擴大，同時進行以產業發展串連的「觀光圈」，這樣帶動的觀光產業發展才會更全面。

另，鼓勵地方組成觀光產業聯盟，推出包括食、宿、遊、樂、行等，由下而上形成精緻旅遊的產品，透過日管處做為平台，以日月潭國家風景區為核心，把南投縣內有特色的遊程行銷到國際，更帶動國民旅遊。

而今年初林視察地理中心碑，初步以「台灣之心」為設計願景，日管處表示，後續以國際化景區規劃，打造特色景點、整修環境景觀，並改善周邊停車、公共運輸、自行車道、步道等發展綠色交通，成為國內外必遊景點，促進地方觀光繁榮。

交通部長林佳龍今宣布日月潭國家風景區範圍再擴大約1000公頃。記者賴香珊／攝影
交通部長林佳龍今宣布日月潭國家風景區範圍再擴大約1000公頃。記者賴香珊／攝影
交通部長林佳龍今宣布日月潭國家風景區範圍再擴大約1000公頃。記者賴香珊／攝影
交通部長林佳龍今宣布日月潭國家風景區範圍再擴大約1000公頃。記者賴香珊／攝影

日月潭 國家風景區 埔里

延伸閱讀

影／領3倍券郵局大當機 林佳龍：壓力測試的開始

紙本振興三倍券開賣 林佳龍視察郵局領券狀況

影／郵局開賣3倍券 林佳龍帶飯糰慰勉基層

獨／郵局今賣3倍券 台中向上郵局捕獲野生林佳龍

相關新聞

影／林佳龍宣布好消息 他讓日月潭風景區變大1000公頃

交通部林佳龍部長今赴南投縣進行「日月潭觀光圈產業交流座談會」，宣布日月潭國家風景區範圍擴大，再納入埔里虎頭山、台灣地理中...

減少焚燒稻草空汙 南投推分解菌每公頃補助1000元

一期稻作收割後，南投仍有農民習慣焚燒稻草，影響空氣品質和行車視線。南投縣農業處邀請水稻農友示範稻草分解菌施用技術，推廣以...

中火去年發電減少 伸港鄉回饋金今年少8百多萬

中火去年因發電量減少，台電今年給彰化伸港鄉的回饋金減少8百多萬，公所今年約拿有5千3百多萬回饋金， 伸港仍照往例最近開始...

連續7周百份美食半價 台中大甲蔣公路夜市周周有好康

台中購物節開跑，大甲蔣公路觀光夜市舉行「歡樂周三美食半價大方送」，即日起連續7周，每周三都有一家攤商推出限量百份半價餐點...

彰醫團隊進駐社頭社福大樓 日照中心收費最6000元

彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案「社頭鄉第一社福大樓」將於今年8月完工，將設立以日照中心為主的長照A據點社區整合型中心，預...

中市七期停車場長「鐘乳石」 議員：反映一年未改善

台中市「地王」附近的市政公園地下停車場，因積水問題出現「滴水鐘乳石」奇景，停車場位在市政府與市議會之間，是台中七期黃金地...

影／婦騎40分鐘跨區買3倍券 批花1千領3千是脫褲放屁

郵局今天開放購買振興三倍券，台中市潭子郵局今天還未開門，一早湧入許多人排隊，有民眾上午7點就到郵局排隊，排隊人龍綿延約1...

彰化市華陽吊橋垂吊索生銹 7月20日至8月底封閉維修

有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將辦...

3倍券開賣擠滿人 台中這家郵局開設愛心窗口服務老弱婦

振興三倍券今天在郵局開賣，台中市太平區的宜欣郵局上午8時30分開門前，門外已排了長長的人龍；為免耽誤時間，郵局人員都會在...

獨／郵局今賣3倍券 台中向上郵局捕獲野生林佳龍

全國郵局今天起開賣紙本振興三倍券，交通部長林佳龍今天上午8時30分，視察台中市南屯區向上郵局開賣紙本振興三倍券，並且慰勞...

振興3倍券再加碼有3享 花壇農會限量福袋史上最優惠

振興3倍券今發券可用，彰化縣花壇鄉農會「報好康」，即日起，推出限量850組福袋，內有各種茉莉茶飲商品組合，以市價優惠75...

中市文山焚化廠汰舊換新 綠營議員反對蓋新爐

台中市南屯區文山焚化廠將進行汰舊換新工程，市府今天舉行公聽會，民進黨多位議員昨指出市府打算建新焚化爐，打破前市長林柏榕承...

熱門新聞

影／他排2小時買到5份振興券 臭臉說「買到也不高興」

柯P御用攝影官爆過勞、低薪羞辱 北市勞局：可提申訴

嘉市郵局排振興券人潮快速消化 40分鐘後門口沒人排隊

惡質！停在停車格裡仍被潑漆 虎尾鎮長決心掃蕩路霸

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

影／領三倍卷台南一早人潮滿滿 代領規定不少人霧煞煞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。