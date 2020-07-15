影／林佳龍宣布好消息 他讓日月潭風景區變大1000公頃

交通部林佳龍部長今赴南投縣進行「日月潭觀光圈產業交流座談會」，宣布日月潭國家風景區範圍擴大，再納入埔里虎頭山、台灣地理中心碑及魚池東光、大林2村，盼檢討過去國家風景區行政轄區劃分，並擴大成觀光圈，以產業發展串連。

日月潭國家風景區管理處指出，日管處於20年前設立，2011年曾擴大範圍納入集集火車站、綠色隧道、埔里5里和信義3村等地，其中埔里盆地具獨特地形與景觀，去年再申請納入具獨特性和差異性的台灣地理中心碑、虎頭山等區域。

林佳龍今年元月曾為此到埔里會勘評估納入，今與南投縣觀光業者交流座談時則宣布「日月潭國家風景區範圍擴大」，他說，為南投帶來好消息，昨下班前核定日月潭風景區擴大範圍，已正式發文，確定納入地理中心碑、虎頭山及魚池2村。

其中，埔里以台灣地理中心碑、虎頭山風景區為中心擴及周邊區域約570公頃，魚池則為東光、大林2村約420公頃，另從水里車埕火車站景區串連至集集鐵道約20公頃，日月潭風景區增加達1000公頃，日管處轄區擴大至將近2萬公頃。

但他也提到，不要用行政區看觀光，而是用產業，因遊客是沿路玩，所以希望推動的不只是過去所謂的國家風景區的行政轄區，將逐步檢討甚至擴大，同時進行以產業發展串連的「觀光圈」，這樣帶動的觀光產業發展才會更全面。

另，鼓勵地方組成觀光產業聯盟，推出包括食、宿、遊、樂、行等，由下而上形成精緻旅遊的產品，透過日管處做為平台，以日月潭國家風景區為核心，把南投縣內有特色的遊程行銷到國際，更帶動國民旅遊。