台中市政公園停車場現滴水鐘乳石 市府允先修繕

台中市市政公園停車場多處地板損壞、積水，天花板出現滲水狀況，出現「滴水鐘乳石」景象，時隔1年多未改善，市府表示，廠商未進場修繕，將先行修繕後，再向廠商求償。

民進黨籍市議員江肇國、賴佳微、張家銨、周永鴻等接獲民眾陳情，前往市政公園地下停車場勘查，發現不只多處積水、地板損壞、天花板有滲水水漬，甚至還出現「滴水鐘乳石」奇景。

江肇國表示，去年5月已有人向市府反映市政公園停車場問題，過了1年仍未改善，市府作業怠慢，應盡快修復，給市民一個完善的停車空間。

張家銨說，積水問題若不盡快處理，當颱風來襲時，地下停車場積水慘況恐難以想像；周永鴻表示，近幾天天氣晴朗，但地下停車場仍有多處水漬痕跡，牆壁也有明顯發霉、壁癌。

賴佳微則說，市政公園停車場不論平日、假日都是周邊居民停車的場所，百貨週年慶也將有大量車潮湧入，市府至今不當一回事，屆時若無法解決停車問題，恐怕引來更多民怨。

台中市政府建設局表示，市政公園地下停車場目前交由停管處管理，市政公園停車場的漏水及地坪損壞問題，經廠商進行改善措施後，建設局今年5月邀集管理單位現勘確認，原缺失項目40餘項已改善30項，除地坪損壞及漏水問題。

建設局指出，因廠商至今未進場修繕停車場地坪損壞及冒水問題，建設局將前往了解改善，後續依契約規定向廠商求償。