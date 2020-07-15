台中市政公園停車場現滴水鐘乳石 市府允先修繕
台中市市政公園停車場多處地板損壞、積水，天花板出現滲水狀況，出現「滴水鐘乳石」景象，時隔1年多未改善，市府表示，廠商未進場修繕，將先行修繕後，再向廠商求償。
民進黨籍市議員江肇國、賴佳微、張家銨、周永鴻等接獲民眾陳情，前往市政公園地下停車場勘查，發現不只多處積水、地板損壞、天花板有滲水水漬，甚至還出現「滴水鐘乳石」奇景。
江肇國表示，去年5月已有人向市府反映市政公園停車場問題，過了1年仍未改善，市府作業怠慢，應盡快修復，給市民一個完善的停車空間。
張家銨說，積水問題若不盡快處理，當颱風來襲時，地下停車場積水慘況恐難以想像；周永鴻表示，近幾天天氣晴朗，但地下停車場仍有多處水漬痕跡，牆壁也有明顯發霉、壁癌。
賴佳微則說，市政公園停車場不論平日、假日都是周邊居民停車的場所，百貨週年慶也將有大量車潮湧入，市府至今不當一回事，屆時若無法解決停車問題，恐怕引來更多民怨。
台中市政府建設局表示，市政公園地下停車場目前交由停管處管理，市政公園停車場的漏水及地坪損壞問題，經廠商進行改善措施後，建設局今年5月邀集管理單位現勘確認，原缺失項目40餘項已改善30項，除地坪損壞及漏水問題。
建設局指出，因廠商至今未進場修繕停車場地坪損壞及冒水問題，建設局將前往了解改善，後續依契約規定向廠商求償。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言