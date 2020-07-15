垂吊索生銹 彰化市華陽吊橋將封閉整修

27年歷史的彰化市華陽吊橋因生銹將封閉整修；彰縣府指出，工作人員在巡檢吊橋時發現垂吊索生銹，決定從7月20日到8月底，進行更換垂吊索以及護欄加護網工程，禁止民眾進入。

彰化縣政府發出新聞稿指出，華陽吊橋興建於民國82年，是「台灣吊橋大王」林枝木生前興建的最後一座吊橋，華陽吊橋屬於雙塔式吊橋，吊橋長度為77.84公尺，銜接彰化市的華陽公園以及彰化縣立體育場。

縣府指出，華陽吊橋已有27年歷史，每年都會定期辦理橋梁檢測，也會針對檢測結果進行維護及修繕，不過最近一次進行安全巡檢時，工作人員發現垂吊索有生銹情形，決定封閉吊橋，進行垂吊索更換及護欄加護網工程，確保安全。

縣府表示，工程將從7月20日進行到8月底，施工期間吊橋封閉禁止進入，遊客可改由寶山路入口進入華陽公園，在確保施工品質的前提下，縣府希望能提早完工。

華陽吊橋兩側已張貼公告，說明吊橋即將封閉；一名張姓民眾接受中央社記者訪問時說，每天都會從華陽公園經由吊橋走到體育場運動，現在吊橋要封閉了，以後要多走一些路，有點不太方便，希望工程提早完工。