減少焚燒稻草空汙 南投推分解菌每公頃補助1000元

一期稻作收割後，南投仍有農民習慣焚燒稻草，影響空氣品質和行車視線。南投縣農業處邀請水稻農友示範稻草分解菌施用技術，推廣以有機質肥料處理稻草，取代傳統的稻草燃燒行為，希望與農民一起努力，維護空氣品質。

農業處表示，施用稻草分解菌可加速稻草分解速度，增加土壤中有機質含量，有利下期整地時節省基肥及工資、含木黴菌可與水稻根部共生，幫助水稻根系發育，增加分藥數及有效穗數，有抗倒伏及促使孕穗期一致性之效果，進而促進水稻增產。

農民可到鄉鎮市農會申請分解菌有機質肥料，每公頃施用有機質肥料200公斤，農糧署國產有機質肥料推廣計畫補助40%每公斤補助2元，環保署署由空氣汙染防制基金配合補助60%每公斤補助3元，合計每公斤補助5元，每公頃最高補助200公斤1000元，也就是每分地100元。

草屯鎮農民林祈漠說，使用分解菌有機肥，方法分別為：一、在收穫稻穀時，以收穫機將稻草斬斷成5到7公分；二、將斬斷後之稻草曬乾2、3天後，平均鋪平於田區；三、田間立即灌水，維持1公分之水位，使稻草充分吸水，並施撒分解菌，二期水稻3到5天用耕耘機耕作，一期水稻因溫度低則要3到7天，農耕期間務必保持水份，避免乾燥。

稻草分解菌施用技術農糧署已推廣3年，草屯近300公頃農地使用分解菌技術有效分解稻草，頗具成效，歡迎農友踴躍至所在地的鄉鎮市農會申請，或上農糧署網站肥料專區下載「水稻產業專案輔導施用含稻草分解菌有機質肥料品牌推薦名單一覽表」參考。