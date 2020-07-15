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中火去年發電減少 伸港鄉回饋金今年少8百多萬

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
伸港鄉定興村發放台電生活扶助金，鄉親排隊領取。記者林敬家／攝影
伸港鄉定興村發放台電生活扶助金，鄉親排隊領取。記者林敬家／攝影

中火去年因發電量減少，台電今年給彰化伸港鄉的回饋金減少8百多萬，公所今年約拿有5千3百多萬回饋金， 伸港仍照往例最近開始發放年度台電扶助金，今年受新冠肺炎疫情影響，伸港公所首度開放民眾申請匯款，以減少鄉親排隊人潮，但匯款鄉親只有1成，大都還是習慣領現金。

台中火力發電廠位於台中市龍井區，因鄰近彰化縣伸港、線西與和美等3鄉鎮，3每年都會拿到回饋金，其中伸港鄉因距離最接近，發放金額最多，其次是線西，和美鎮最少。

伸港鄉公所從7月6日起陸續在14個村內發放扶助金，伸港鄉長曾煥彰表示，中火影響鄉親健康，台電回饋金本該運用在鄉親身上，上任內也將扶助金額從每人500元調高到1千元，為了便民，公所派員到各村定點發放，也可委託領取。

台電今年給伸港公所5千3百多萬回饋金，公所將其中3千7百多萬用來發給鄉親作為生活扶助金，除此之外，公所今年開始發給設籍產婦每人1萬6千萬元的月子津貼，部分也是從台電回饋金支應，目前已有300多人領取。

線西鄉長蘇韋峻說，線西鄉每年約領到台電回饋金約1千2百多萬元，發給鄉親扶助金每人500元，其餘作為地方建設、社福經費，也認為線西領的回饋金與鄰近的伸港鄉差太大。

台電則給和美鎮每年約7百多萬元左右回饋金，大都用在建設工程款，不比照伸港、線西發放生活扶助金。

伸港鄉定興村發放台電生活扶助金，鄉親排隊領取。記者林敬家／攝影
伸港鄉定興村發放台電生活扶助金，鄉親排隊領取。記者林敬家／攝影

台電 中火 新冠肺炎

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