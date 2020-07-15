連續7周百份美食半價 台中大甲蔣公路夜市周周有好康

台中購物節開跑，大甲蔣公路觀光夜市舉行「歡樂周三美食半價大方送」，即日起連續7周，每周三都有一家攤商推出限量百份半價餐點。今日首場由「一路發冰品」揭開序幕，綠豆沙牛奶、楊桃汁、檸檬楊桃汁，3杯飲品組只要50元，店家今天下午5時40分在攤位發放號碼牌，民眾可藉半價機會品嘗清涼冰品。

大甲蔣公路觀光夜市管委會表示，「歡樂周三美食半價大方送」活動今日起跑，接續分別由豐掦炸料担、烤式院、喫茶小舖、馥芋、鑫壽司及嘉家樂肉丸等6家攤商，於7月22日、29日、8月5日、12日、19日、26日接棒，除半價優惠外，這次活動配合攤商均為購物節優惠店家，消費金額能享「3倍計」，不僅能半價享美食，還有機會抽中大獎。

經發局表示，「2020台中購物節」系列活動「2020食尚台中、夜市人氣美食大賞」票選活動，自7月1日起至7月31日止，舉行台中逢甲觀光夜市、中華路觀光夜市、旱溪夜市等9大夜市人氣美食票選。

經發局指出，9大夜市分別為逢甲觀光夜市、大甲蔣公路觀光夜市、中華路觀光夜市、忠孝路觀光夜市、昌平夜市、長億夜市、太原觀光夜市、旱溪夜市和大慶夜市，民眾只要為喜愛的口袋名「攤」投下一票，即有機會將iPhone 11 Pro、SAMSUNG 43型4K HDR智慧連網電視、iPad 7 平板電腦及全家300元電子禮券購物金等好禮帶回家，詳情請至活動網站https:// ya7vote.com.tw/ 查詢。