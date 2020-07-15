聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰醫團隊進駐社頭社福大樓 日照中心收費最6000元
彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案「社頭鄉第一社福大樓」將於今年8月完工，將設立以日照中心為主的長照A據點社區整合型中心，預計明年開幕，社頭鄉長劉錦昌說，公所和彰化醫院議定日照中心一定要收費低，最好以老人年金就可以支付，所以定出6000元的收費上限，希望提供長輩優質服務，並減輕長輩負擔。
社頭鄉長劉錦昌今天和衛福部彰化醫院院長謝文淮在公所舉行簽約儀式，還有立委陳素月等人觀禮，社頭鄉第一社福大樓位於湳底村草仔埤巷，劉錦昌說，公所在2017年長照法實施後即向中央申請，成為彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案，中央補助二千萬，縣府補助二百萬，公所自籌八百萬，去年7月開工，預計今年8月完工。
謝文淮說，社頭鄉第一社福大樓是社區整合型中心的A據點，將串連社頭鄉現有的複合型服務中心B據點及巷弄長照站C據點，規劃多元化服務，設有日照中心在2、3樓，1樓則設巷弄長照站，還有失智據點及家庭照顧者服務據點、社區服務據點等，並有交通車接送服務。
老人家可以就近在巷弄長照站共餐及參與肌力訓練等活動，延緩失能，若有日照或復健需求，再銜接到社頭日照中心，預計明年年中可完成各項設備及許可申請後開幕營運。
劉錦昌說，高齡化及少子化的社會讓年輕人負擔重，所以他希望日照中心一定要收費低，也要求新聘工作人員要社頭鄉人，以增加就業機會，希望建構出社區化、平價化的長照體系，讓長者就地安養，成為最樂活的園區。
謝文淮說，彰化醫院在2017年即設立二水日照中心，當時即訂出低於市場行情的月費6000元，其他弱勢者再予減收，也因為空間寬敞，還有醫院的醫療支援照護，2年多來成為日照中心的示範點，未來除了進駐社頭社福大樓，還會在埔鹽與埤頭等鄉鎮再規劃住宿型的長照機構，讓長照服務能落實在社區。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言