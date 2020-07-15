彰醫團隊進駐社頭社福大樓 日照中心收費最6000元

彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案「社頭鄉第一社福大樓」將於今年8月完工，將設立以日照中心為主的長照A據點社區整合型中心，預計明年開幕，社頭鄉長劉錦昌說，公所和彰化醫院議定日照中心一定要收費低，最好以老人年金就可以支付，所以定出6000元的收費上限，希望提供長輩優質服務，並減輕長輩負擔。

社頭鄉長劉錦昌今天和衛福部彰化醫院院長謝文淮在公所舉行簽約儀式，還有立委陳素月等人觀禮，社頭鄉第一社福大樓位於湳底村草仔埤巷，劉錦昌說，公所在2017年長照法實施後即向中央申請，成為彰化縣第一件前瞻計畫長照新建案，中央補助二千萬，縣府補助二百萬，公所自籌八百萬，去年7月開工，預計今年8月完工。

謝文淮說，社頭鄉第一社福大樓是社區整合型中心的A據點，將串連社頭鄉現有的複合型服務中心B據點及巷弄長照站C據點，規劃多元化服務，設有日照中心在2、3樓，1樓則設巷弄長照站，還有失智據點及家庭照顧者服務據點、社區服務據點等，並有交通車接送服務。

老人家可以就近在巷弄長照站共餐及參與肌力訓練等活動，延緩失能，若有日照或復健需求，再銜接到社頭日照中心，預計明年年中可完成各項設備及許可申請後開幕營運。

劉錦昌說，高齡化及少子化的社會讓年輕人負擔重，所以他希望日照中心一定要收費低，也要求新聘工作人員要社頭鄉人，以增加就業機會，希望建構出社區化、平價化的長照體系，讓長者就地安養，成為最樂活的園區。