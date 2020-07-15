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中市七期停車場長「鐘乳石」 議員：反映一年未改善

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政停車場因積水問題未改善，地板水漬痕跡明顯。記者陳秋雲/攝影
台中市政停車場因積水問題未改善，地板水漬痕跡明顯。記者陳秋雲/攝影

台中市「地王」附近的市政公園地下停車場，因積水問題出現「滴水鐘乳石」奇景，停車場位在市政府與市議會之間，是台中七期黃金地段，但停車場卻出現「年久失修」的現象，民眾嘖嘖稱奇向民進黨議員反映。議員批市府，一年了還未改善。台中市政府建設局表示，馬上了解丶著手改善。

民進黨議員江肇國、賴佳微、張家銨、周永鴻接獲民眾反映，今前往市政公園地下停車場勘察，發現不少處積水、地板損壞、天花板有水漬，甚至還出現「滴水鐘乳石」奇景。

江肇國表示，不只積水，地板、天花板石磚也已剝落，這些問題去年曾被揭露，市府允諾改善，但過了一年仍未修繕，甚至殘破的景況變本加厲，連在市長腳下的停車場都如此？

張家銨說，最近這一、兩個月連日大雨，市府不盡快積極處理，等颱風來襲、大雨滂沱，地下停車場積水更慘。

周永鴻表示，除上週有午後雷陣雨，近日天氣晴朗也無下雨，卻發現地下停車場依然有多處的水漬痕跡存在，還有牆壁因為太潮濕而明顯有發霉、壁癌的情況，地板大面積剝落，如果有民眾不慎在停車場內受傷，衍生更多問題。

賴佳微表示，市政公園停車場不論平日、假日都是周邊居民停車的場所，接下來的百貨周年慶也將有大量車潮湧入，市府至今還不當一回事，屆時若無法解決停車問題，恐怕引來更多民怨。

議員們表示，市政公園也是台中市門面之一，停車場問題並非第一次接獲反映，市府應該盡速改善，而不是一昧消極地等市民投訴發聲，甚至發生安危才有所作為。

台中市位在市政府與議會之間的地下停車場，積水長出「鐘乳石」記者陳秋雲/攝影
台中市位在市政府與議會之間的地下停車場，積水長出「鐘乳石」記者陳秋雲/攝影
台中市政停車場因積水問題未改善，地板水漬痕跡明顯。記者陳秋雲/攝影
台中市政停車場因積水問題未改善，地板水漬痕跡明顯。記者陳秋雲/攝影
台中市位在市政府與議會之間的地下停車場，積水長出「鐘乳石」記者陳秋雲/攝影
台中市位在市政府與議會之間的地下停車場，積水長出「鐘乳石」記者陳秋雲/攝影

停車場 台中市 民進黨

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