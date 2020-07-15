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彰化市華陽吊橋垂吊索生銹 7月20日至8月底封閉維修
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將辦理垂吊索更換及護欄加護網工程，施工期間，將封閉吊橋。
彰化縣政府表示，華陽吊橋建造於民國82年，是「台灣吊橋大王」林枝木生前最後興建的一座吊橋，橋梁長度77.84公尺，吊橋型式是雙塔式，為當地醒目的地標之一，是銜接彰化市最大的華陽公園與縣立體育館之間的捷徑。
由於建造已27年的華陽吊橋飽受風吹雨淋，基於民眾使用安全，縣府每年定期辦理橋梁檢測外，也會針對檢測結果辦理維護及修繕，以提供民眾安全的通行休憩環境。最近安全巡檢時，發現發現垂吊索有生銹情形，因此必須封閉，將辦理垂吊索更換及護欄加護網工程，以確保通行安全。
縣府表示，施工期間封閉吊橋禁止進入，遊客可由寶山路入口進入華陽公園，縣府也會在確保施工品質的要求下，儘速完成。
縣府已在華陽吊橋兩側張貼封閉公告，一名李姓市民說，他幾乎每天都會從華陽公園經華陽吊橋到縣立體育場運動，倒沒發現吊索有生鏽情形，希望縣府能定期檢修，確保通行安全。
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