快訊

買三倍券太踴躍！90分鐘賣出16.6萬份 郵局當機13分鐘

疑傳出爆炸聲！六輕煉油廠驚傳火警濃煙漫天 消防搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市華陽吊橋垂吊索生銹 7月20日至8月底封閉維修

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影

有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將辦理垂吊索更換及護欄加護網工程，施工期間，將封閉吊橋。

彰化縣政府表示，華陽吊橋建造於民國82年，是「台灣吊橋大王」林枝木生前最後興建的一座吊橋，橋梁長度77.84公尺，吊橋型式是雙塔式，為當地醒目的地標之一，是銜接彰化市最大的華陽公園與縣立體育館之間的捷徑。

由於建造已27年的華陽吊橋飽受風吹雨淋，基於民眾使用安全，縣府每年定期辦理橋梁檢測外，也會針對檢測結果辦理維護及修繕，以提供民眾安全的通行休憩環境。最近安全巡檢時，發現發現垂吊索有生銹情形，因此必須封閉，將辦理垂吊索更換及護欄加護網工程，以確保通行安全。

縣府表示，施工期間封閉吊橋禁止進入，遊客可由寶山路入口進入華陽公園，縣府也會在確保施工品質的要求下，儘速完成。

縣府已在華陽吊橋兩側張貼封閉公告，一名李姓市民說，他幾乎每天都會從華陽公園經華陽吊橋到縣立體育場運動，倒沒發現吊索有生鏽情形，希望縣府能定期檢修，確保通行安全。

有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影
有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將封閉維修。記者劉明岩／攝影

吊橋 體育

延伸閱讀

超過30層樓高！全台最長「彩虹吊橋」　挑戰腳底發涼指數

白沙屯媽祖旋風 彰化交流道下不去造成國一回堵

跨越七家灣溪 台中武陵農場京華橋啟用

半個月1.7萬人次造訪 七彩吊橋暴紅 接駁、廁所不足

相關新聞

獨／郵局今賣3倍券 台中向上郵局捕獲野生林佳龍

全國郵局今天起開賣紙本振興三倍券，交通部長林佳龍今天上午8時30分，視察台中市南屯區向上郵局開賣紙本振興三倍券，並且慰勞...

彰化市華陽吊橋垂吊索生銹 7月20日至8月底封閉維修

有27年歷史的彰化縣唯一人行吊橋─彰化市華陽吊橋，縣府最近安全巡檢發現垂吊索有生銹情形，因此從7月20日起至8月底，將辦...

3倍券開賣擠滿人 台中這家郵局開設愛心窗口服務老弱婦

振興三倍券今天在郵局開賣，台中市太平區的宜欣郵局上午8時30分開門前，門外已排了長長的人龍；為免耽誤時間，郵局人員都會在...

振興3倍券再加碼有3享 花壇農會限量福袋史上最優惠

振興3倍券今發券可用，彰化縣花壇鄉農會「報好康」，即日起，推出限量850組福袋，內有各種茉莉茶飲商品組合，以市價優惠75...

中市文山焚化廠汰舊換新 綠營議員反對蓋新爐

台中市南屯區文山焚化廠將進行汰舊換新工程，市府今天舉行公聽會，民進黨多位議員昨指出市府打算建新焚化爐，打破前市長林柏榕承...

全國首創！ 彰濱自駕觀光小巴上路

彰濱自駕觀光小巴載客上路，彰化縣成為全國第一個推出自駕車的縣市，今天起到9月底，民眾可使用悠遊卡或一卡通免費搭乘，路程行...

田中天然氣整壓站復工 百人抗議

欣彰天然氣公司將在彰化縣田中鎮設置整壓站，引發地方疑慮成立自救會，昨發動百餘人持白布條到縣政府前陳情抗議，警方動用上百名...

和美三倍券加碼 每人發現金600元

後疫情時代，彰化縣和美鎮公所為促進消費，結合3倍券發放，加碼每人發現金600元，鎮代表會昨天通過，公所預計需發出5400...

彰化籌建生態保育園區 芳苑拒收流浪犬貓

彰化縣政府將在芳苑鄉漢寶村設立生態保育教育園區，被地方質疑「掛羊頭，賣狗肉」。實際上安置流浪犬貓，縣政府昨天在芳苑鄉天寶...

台灣好行車埕線 暢遊到日月潭

串連日月潭與車埕兩大旅遊熱點，日月潭國家風景區管理處昨宣布開闢台灣好行車埕線，創造國旅新玩法，才30分鐘路程，遊客就可從...

台灣教會公報社成立公益平台專區 18日辦「聚珍饗宴」

台灣教會公報社今年獲得沛錦科技捐獻冷凍櫃，決定在全台書房門市成立「公益平台專區」，首波販售喜樂水餃、原菇鄉噠噠丸（柴燒香...

影／搶國旅振興 到南投消費滿500元憑發票抽汽車

國內疫情趨緩，中央為搶救經濟推出振興三倍券，而南投縣為搶攻振興券商機，縣府今公布加碼抽獎活動，從7月起至12月底在南投縣...

熱門新聞

鼻血流不停！ 台東老翁鼻腔夾出7公分長水蛭

竹山紫南宮回饋地方社福 連全縣村里長都不放過

惡質！停在停車格裡仍被潑漆 虎尾鎮長決心掃蕩路霸

竹縣府勞工處長將退休 為同仁請命盼調整甲乙丙比例

台鐵埔心站曾被批像違建 今重塑呈現新風貌

綠營反對台中文山新建焚化爐 環局：汰舊換新有效減汙

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。