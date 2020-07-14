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台中捷運藍線完成期中報告 公聽會15日起登場

中央社 / 台中14日電

台中捷運綠線預計年底完工通車，而規劃中的台中捷運藍線，台中市交通局今天表示，已完成期中報告書，將從15日起召開綜合規劃公聽會，向沿線民眾說明初步規劃內容。

台中市交通局指出，「台中捷運藍線綜合規劃公聽會」將於15日、16日、17日晚上分別在沙鹿區公所、西屯區公所、中區區公所舉行，歡迎各界參加。

交通局長葉昭甫表示，市府已完成捷運藍線期中報告書，正辦理綜合規劃及評估，包括整體路線檢討、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發、都市計畫變更及環境影響等，將於公聽會中向沿線民眾說明，以了解地方需求、傾聽民意，讓建設更完善。

有關捷運藍線的路線規劃，葉昭甫指出，西起台中港，東到台糖生態園區，沿台灣大道行經沙鹿火車站、台中市政府、台中火車站等，途中經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心，與捷運綠線在文心路口交會，形成十字路網，全長約25.2公里，共設19座車站，包括7座高架車站、12座地下車站。

台中市 火車站

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