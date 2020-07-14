台灣教會公報社成立公益平台專區 18日辦「聚珍饗宴」

台灣教會公報社今年獲得沛錦科技捐獻冷凍櫃，決定在全台書房門市成立「公益平台專區」，首波販售喜樂水餃、原菇鄉噠噠丸（柴燒香菇貢丸）及嶋瀨馬告櫻桃燻茶鴨，本月18日上午11時將在台南書房舉辦「聚珍饗宴」，現場會提供100份試吃給民眾品嘗。

台灣教會公報社與沛錦農創、財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院以及嶋瀨教會合作，沛錦科技長期利用農業科技幫助部落創業，在原住民部落合作搭建天然菇舍，發展菇類產業；「原菇鄉噠噠丸」即為近年開發的產品，肉質Q彈鮮美多汁。

嶋瀨馬告櫻桃燻茶鴨則出自嶋瀨教會會友之手，為全台唯一在海拔800公尺以上飼養的櫻桃鴨，不施打抗生素及成長激素。喜樂水餃有高麗菜、韭菜、素食、泰式香辣、紫菜鮮肉及鮮蝦等6種口味，一包約25粒120元，鮮蝦口味200元。嶋瀨馬告櫻桃燻茶鴨全鴨650元、半鴨350元，原菇鄉噠噠丸一包半斤130元。

台灣教會公報社行銷經理林雯茜表示，公報社一直期盼能成為公益團體的平台，感謝沛錦科技的捐贈，適逢周年慶同步在各門市設置公益平台專區，並藉由「聚珍饗宴」宣告公報社的經營將步入新的里程碑，公報社未來將持續與各界合作，引進更多農產品，幫助有需要的非營利組織。