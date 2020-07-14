聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣教會公報社成立公益平台專區 18日辦「聚珍饗宴」
台灣教會公報社今年獲得沛錦科技捐獻冷凍櫃，決定在全台書房門市成立「公益平台專區」，首波販售喜樂水餃、原菇鄉噠噠丸（柴燒香菇貢丸）及嶋瀨馬告櫻桃燻茶鴨，本月18日上午11時將在台南書房舉辦「聚珍饗宴」，現場會提供100份試吃給民眾品嘗。
台灣教會公報社與沛錦農創、財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院以及嶋瀨教會合作，沛錦科技長期利用農業科技幫助部落創業，在原住民部落合作搭建天然菇舍，發展菇類產業；「原菇鄉噠噠丸」即為近年開發的產品，肉質Q彈鮮美多汁。
嶋瀨馬告櫻桃燻茶鴨則出自嶋瀨教會會友之手，為全台唯一在海拔800公尺以上飼養的櫻桃鴨，不施打抗生素及成長激素。喜樂水餃有高麗菜、韭菜、素食、泰式香辣、紫菜鮮肉及鮮蝦等6種口味，一包約25粒120元，鮮蝦口味200元。嶋瀨馬告櫻桃燻茶鴨全鴨650元、半鴨350元，原菇鄉噠噠丸一包半斤130元。
台灣教會公報社行銷經理林雯茜表示，公報社一直期盼能成為公益團體的平台，感謝沛錦科技的捐贈，適逢周年慶同步在各門市設置公益平台專區，並藉由「聚珍饗宴」宣告公報社的經營將步入新的里程碑，公報社未來將持續與各界合作，引進更多農產品，幫助有需要的非營利組織。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言