影／搶國旅振興 到南投消費滿500元憑發票抽汽車

國內疫情趨緩，中央為搶救經濟推出振興三倍券，而南投縣為搶攻振興券商機，縣府今公布加碼抽獎活動，從7月起至12月底在南投縣內消費滿500元，憑發票序號就能上網登錄抽獎，最大獎是汽車2輛，還有月月抽、刮刮樂拿好禮。

縣府指出，振興三倍券15日才上路，但南投加碼抽獎活動可追溯至7月1日，凡7月至12月底在南投縣消費滿500元，憑發票號碼上網登錄就可獲1次抽獎機會，而消費抽獎可累積，沒中就繼續抽，且滿額消費筆數越多，抽獎機會越多。

而南投加碼抽獎活動的最大獎是汽車2輛，縣府預計將在「南投世界茶業博覽會」閉幕當日抽出第1輛汽車得主；第2輛汽車則會在2020年最後一天的跨年活動抽出；此外，還有月月抽活動，獎項則有頂級飯店住宿券、時尚家電等。

縣府觀光處表示，南投滿額抽獎活動網站目前尚在建置中，預計7月底可完成，民眾8月就能憑發票序號上網進行登錄，

縣長林明溱表示，除滿額消費抽獎，縣府也整合旅宿業者、觀光工廠、特色店家等在13鄉鎮共20處借問站或特色店家舉辦「立即抽刮刮樂」，消費者可憑店家消費發票和合法旅宿業住宿單據兌換刮刮樂，現刮即中，限量30000張。

另安心旅遊補助已上路，振興三倍券明將發放，南投縣為吸引民眾在年底前到南投消費旅遊，除循往年辦理「日月潭萬人泳渡」、「南投世界茶業博覽會」，更新增「南投巧克力咖啡節」、「街舞大賽」、「南投星空小旅行」等活動，盼留住遊客。相關訊息可上「南投觀光導覧網站」「樂旅南投FB」查詢。