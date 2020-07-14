二手市集推頭家專案 振興券可折抵攤位租金
新冠肺炎疫情重創經濟，失業者或放無薪假的人攀升，使二手市場意外爆紅，民眾為節省開支前往尋寶，或成為失業者轉換跑道的跳板。大台中環保市集今年因疫情，攤位暴增為800餘攤，增加約1倍；搭上政府發放振興三倍券，市集祭出振興券專屬頭家專案，讓攤商可用振興券抵攤位租金，希望幫失業族或放無薪假的民眾成功轉業。
位於台中市北區大台中環保市集是個二手市場，經營18年來，不僅是民眾尋寶樂園，更成為失業者的創業天堂。創辦人蘇志雄表示，今年因疫情重創經濟，不少民眾紛紛湧入擺攤，市集原本約400多攤，目前暴增為800多攤，且有7成新攤商都是職場收入銳減或被裁員轉換跑道。
蘇志雄說，市場攤位可日租，也可二個月一租，日租金平假日不同，約230至550元不等，創業門檻低，主打二手買賣、垃圾變黃金。
因應政府發放振興券，大台中環保市集所有攤商都可收振興三倍券，但不找零。
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