振興經濟 彰化和美鎮發放每名鎮民600元現金

為了振興經濟，彰化和美鎮公所今天下午宣布，公所向鎮代會提案鎮民每人發放新台幣600元現金的振興經濟金獲得通過，和美鎮長阮厚爵說，預計共發放5414萬多元。

在彰化縣26鄉鎮市中，彰化和美鎮人數排名全縣第三，約有9萬人，而和美鎮也因為有封裝測試大廠矽品進駐，成為彰化縣近幾年來，少數人口不斷增加的鄉鎮市。

振興券預計在明天發放，彰化和美鎮公所今天下午宣布，為了因應新冠肺炎對經濟的衝擊，將發放每名鎮民600元現金，鎮長阮厚爵接受媒體聯訪時說，鎮公所一年歲入約為3億元，在財政還可以負荷的情形下，考量到提振消費和經濟，鎮公所提案今天獲得鎮代會通過，決定發放現金。

阮厚爵指出，只要是在今年7月1日前（不含）設籍在和美鎮的民眾，不分性別、年齡，每人都可領取600元，鎮公所統計和美鎮人數有9萬235人，預計發放的金額為5414萬多元，至於發放作業仍在規劃中，希望在一週內可確定發放的日期。

和美鎮代會主席林金鐘則說，中央發放的振興券領取方式太複雜，還不如發現金直接讓大家去買東西比較簡單，600元的金額雖不高，但對很多人來說卻很實用。

一名阮姓鎮民指出，聽到鎮公所要發現金很高興，應該沒有人會拒絕發現金，她如果領到現金，應該會在鎮內消費。