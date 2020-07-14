竹山紫南宮回饋地方社福 連全縣村里長都不放過

南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，以「發財金」名聞遐邇，每年吸引數萬人排隊領錢母，而廟方不僅回饋當地社福不手軟，就連全縣村里長都不放過，10多年來，捐助經費幫每屆村里長製作電繡姓名外套，連遠在埔里的里長都直呼「揪感心」。

而有「神明銀行」之稱的｢紫南宮」每年吸引逾十萬人求財借還金，年盈餘上億元，但廟方秉持「取之於民，用之於民」，運用還金收入資助當地就學、老人送餐、弱勢救助等，回饋社寮或竹山鎮不遺餘力，沒想到，連全縣村里長都沒放過。

「揪感心，連埔里的都有！」埔里南門里長陳昭維日前大秀3件夾克和背心，他說，村里長聯誼會每屆發外套，細問才知道是紫南宮貼心體恤村里長都在第一線奔波，所以贈送有電繡姓名的外套，方便他們服務民眾，而且衣料材質還很好。

陳提到，村里長因為是最基層的一群，得第一線接觸居民，卻最常被忽略，但紫南宮卻有想到他們，而且不僅是廟宇所在的竹山當地里長，就連與廟方互不相識，甚至遠在埔里、仁愛，全縣13鄉鎮共262村里長通通都有，讓他覺得「揪感心」。

對此，紫南宮主委莊秋安說，村里長要服務民眾，但有時因身上沒明顯識別，多少會受到阻礙，相當辛苦，但縣府財源有限，且無法編列預算幫它們做衣服，所以10多年前就資助聯誼會製作電繡姓名外套給每個村里長，讓他們好做事。