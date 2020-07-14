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購物節被唱衰成效卻超預期 盧秀燕：要讓店家攤商都爆

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕指購物節一路不被看好，兩周來成續亮眼，期許團隊不能停，要讓台中店家營業爆掉！記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕指購物節一路不被看好，兩周來成續亮眼，期許團隊不能停，要讓台中店家營業爆掉！記者陳秋雲／攝影

台中購物節起跑至今日滿兩週，市府經發局統計截至12日已有70萬人次登錄消費發票，登錄金額逾4.45億元，兩周已達成去年兩個月的1/4，經發局估計後勢強勁，市長盧秀燕今天表示，從去年首屆購物節到台灣燈會，甚至2020購物節，一路被唱衰，很多議員不看好，結果成績亮眼，她希望市府團隊「不能停」幫台中商家拚經濟，最好讓店家攤商營業「都爆！」

經發局長張峯源在市政會議專題報告購物節績效，他指出，今年登錄金額目標比去年提高10億，來到35億，兩周已達12.7%，預估今年購物節帶動整體效益可達120億元。

張峯源說，目前台中購物節APP下載已達11.8萬人次，去年整個活動20萬人次，今年可望突破，目前國內APP熱門排行及旅遊類排行第一名，顯示聲量及熱門程度。

實體店家原訂3萬家為目標，目前已有3萬7360家加入，達成率124%，陸續增加中。

張峯源說，台中購物節起兩周以來，截至7月12日統計，已吸引70萬3302人次登錄消費發票，登錄發票金額超過4.45億元，以去年的20億元標準來看，這兩周已達成25%。

盧秀燕說，其去年購物節的成績就非常好，但今年的反應及成效超乎預期，她原本擔心疫情雖解封，但民眾消費習慣可能改變，還好超前佈署、超前準備，台中購物節活動好搭上6月大解封，中央又發振興三倍券，購物節熱度攀升，實體店家激增，今年又加入線上店家，短短兩週就創下亮眼的登錄金額及消費情況。

盧秀燕說，她記得去年第一年創辦購物節時，很多人不看好，議會也質詢，很多人不看好甚至唱衰，說第一年很難成功，結果去年創25億登錄金額，民眾實際消費金額百億，去年20萬人下載APP，去年展現不錯績效。

盧秀燕指出，從去年辦台灣燈會，大家一路不看好，唱衰的也不少，甚至說不相信會成功，還酸「台灣燈會準備3年未必辦得好，何況只有10個月籌備，怎可能辦好」但台灣燈會空前成功，幾乎沒有負評。今年購物節也是大家不看好，但兩週來績效超乎預期。

盧秀燕要求市府團隊「不能停」希望讓台中店家、攤商生意做到「每家顧客都收不了，滿到收不完」「每個攤商都爆掉！」

台灣燈會 盧秀燕 發票

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