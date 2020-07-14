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全國第一輛！彰濱自駕觀光小巴上路 明起開放免費搭乘

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰濱自駕觀光小巴載客上路，明天首航開放民眾免費搭乘到9月底。記者林敬家／攝影
彰濱自駕觀光小巴載客上路，明天首航開放民眾免費搭乘到9月底。記者林敬家／攝影

彰濱自駕觀光小巴載客上路，彰化縣成為全國第一個推出自駕車的縣市，明天起到9月底，民眾可使用悠遊卡或一卡通免費搭乘，路程行經彰濱工業區觀光工廠，預計全程12.6公里，彰化縣府期待發展全新自駕觀光接駁，帶動鹿港彰濱觀光人潮。

經濟部常務次長林全能與彰化縣長王惠美等人今天到彰濱工業區體驗搭乘彰濱自駕觀光小巴，林全能說，這輛自駕車是國人自己打造的巴士，自製率高達9成以上，也是國內第一個通過經濟部制定的「無人載具科技創新實驗條例」案子。

彰濱自駕觀光小巴規劃搭乘距離共12.6公里，是目前世界最長公共運行自動駕駛實際執行案例，彰化是國內車輛零組件產業重要的聚落，未來有助彰化車輛產業零組件聚落再度升，也帶進觀光雙重價值。

彰濱自駕觀光小巴由車輛研究測試中心與勤崴國際公司等單位共同研發，車輛沒方向盤、沒有煞車、沒有油門，全都是由電腦控制，裝有感測器、雷達、利用紅外線偵測，判斷車輛行駛方式，也會自行偵測等停紅綠燈，中華電信將在彰濱工業區建置5G車聯網的場域，讓自駕車能夠低延遲、高頻寬接收回傳訊息。

財團法人車輛研究測試中心研發處協理翁國樑說，彰濱工業區的路線有許多快慢車道切換，自駕車不只看前面，還要偵測後方來車，路面違停狀況，也要透過運算避障，未來加入智慧站牌、智慧候車亭、智慧路口等，更有利自駕車運行。

鹿港鎮過去每年帶來約900萬的觀光客，但進到彰濱工業區觀光的遊客有限，彰濱自駕觀光小巴明天首航，縣內期待自駕車帶動地方觀光。

彰化縣長王惠美說，全彰濱工業區有許多觀光工廠，是全台遊覽車比大卡車多的工業區，歡迎民眾拿振興3倍券來彰化體驗自駕車，也在在地消費，促進觀光。

彰濱自駕觀光小巴明天起第一階段營運，路線從台灣玻璃館發車行經彰濱秀傳健康園區、白蘭氏健康博物館以及緞帶王觀光工廠等，全程全長約7.5公里公里，繞行一圈行醫圈車程約1小時，明年預計會有5輛自駕車一起上路，增加載客班次和載客數，由鹿港天后宮發車延長路線。

彰濱自駕觀光小巴載客上路，明天首航開放民眾免費搭乘到9月底。記者林敬家／攝影
彰濱自駕觀光小巴載客上路，明天首航開放民眾免費搭乘到9月底。記者林敬家／攝影
彰濱自駕觀光小巴載客上路，經濟部常務次長林全能（左3）與彰化縣長王惠美（右3）等人今天到彰濱工業區體驗搭乘彰濱自駕觀光小巴。記者林敬家／攝影
彰濱自駕觀光小巴載客上路，經濟部常務次長林全能（左3）與彰化縣長王惠美（右3）等人今天到彰濱工業區體驗搭乘彰濱自駕觀光小巴。記者林敬家／攝影

觀光工廠 鹿港

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