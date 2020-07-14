反欣彰設田中整壓站 上百民眾到彰化縣府抗議

欣彰天然氣公司將在彰化縣田中鎮設置整壓站，引發地方疑慮發起自救會，今天發動百餘人持白布條到彰化縣政府前陳情抗議，警方動員上百名警力戒護，自救會要求縣府撤銷復工公文，立即停止此一開發案，場面一度火爆，最後由建設處代理處長陳威宏接下陳情書，並答應1周內舉行地方說明會，陳情民眾才離去，隨後到地檢署按鈴申告相關官員。

欣彰天然氣公司將在泰山食品公司田中油脂廠附近興建整壓站，當地居民去年組成自救會抗議，包商今年4月28日進場整地，自救會發動民眾到場抗議施工違法，縣府建設處當天以違反申請施工項目為由下令停工，才結束抗議行動，但縣府日前又同意復工，目救會獲知後，今天上午由自救會長、民進黨籍縣議員許書維帶領，到縣府抗議。

許書維表示，欣彰天然氣公司田中整壓站申請程序疑點重重，除鄰近住宅區，附近又有泰山企業儲槽，整壓站好比「公共危險物」又是建築「嫌惡設施」，宛如一顆隨時都會引爆公安的不定時炸彈，今年4月縣府以欣彰公司涉逾越申請雜項執照的施工範圍，下令停工，為何又能同意復工，令人懷疑有黑箱作業之嫌。

縣府建設處代理處長陳威宏在接見時回應表示，復工只是針對圍牆施工，其他涉及整地開發的項目，並非在復工範疇，天然氣整壓站非屬公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所，泰山公司田中油脂廠存放的沙拉油，經彰化縣消防局認定也非屬法定的公共危險物品，目前法令也無規範天然氣整壓站與鄰近住宅區或槽體等限制距離的規定。

陳威宏強調，此案所有申請過程與內容皆符合相關法令規定，消防局也嚴格檢視各項安全規定，絕無枉法輕縱情事，且泰山公司多年前即已為天然氣用戶，多年來其安全沒有疑慮，請民眾不要恐慌。