台中青年諮詢委員會比照議會 青年意見適度納入市政
台中市長盧秀燕昨晚邀百位青年諮詢委員餐敘交流，研考會明年起負責青諮會委員的市政建言，部分比照議會形式，委員會分組可邀局處專案報告，青年意見一定程度納入政策。
教育局去年籌辦首屆「青年事務諮詢委員會」(簡稱青諮會)青諮會由積極參與公共事務的100位青年委員組成，分別參與教育文化、青年發展、青年樂活及公共參與等4個議題小組，提供青年參與市政平台。
明年起青諮會業務移交研考會持續推動，研考會主委吳皇昇指出，將在網路上建置青年專區平台，公開青諮會的會議紀錄，青年實際參與市政。
市長盧秀燕出席與青年委員話家常，希望為市政注入新活力，市府會聆聽、注重青年朋友的聲音。
青年委員表示，青諮會可激盪出創意和想法，學習如何發聲論述，並希望市府重視並落實青年意見。
吳皇昇指出，未來青諮會比照議會開會模式，市府也會針對青年委員的意見，可行的納入施政，窒礙難行也須敍明理由。
目前青諮會委員由學校丶社團等推薦，年齡從18歲到35歲，有高中生丶大學及社會青年，未來會擴大參與，聘外部專家學者遴選。
教育局長楊振昇、勞工局長吳威志、社會局長彭懷真、經發局長張峯源、研考會主委吳皇昇、新聞局副局長陳佳君等人到場交流。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言