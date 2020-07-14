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台中青年諮詢委員會比照議會 青年意見適度納入市政

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市青年諮詢委員會有100名委員，市長盧秀燕籲擴大青年參與。圖/研考會提供
台中市青年諮詢委員會有100名委員，市長盧秀燕籲擴大青年參與。圖/研考會提供

台中市長盧秀燕昨晚邀百位青年諮詢委員餐敘交流，研考會明年起負責青諮會委員的市政建言，部分比照議會形式，委員會分組可邀局處專案報告，青年意見一定程度納入政策。

教育局去年籌辦首屆「青年事務諮詢委員會」(簡稱青諮會)青諮會由積極參與公共事務的100位青年委員組成，分別參與教育文化、青年發展、青年樂活及公共參與等4個議題小組，提供青年參與市政平台。

明年起青諮會業務移交研考會持續推動，研考會主委吳皇昇指出，將在網路上建置青年專區平台，公開青諮會的會議紀錄，青年實際參與市政。

市長盧秀燕出席與青年委員話家常，希望為市政注入新活力，市府會聆聽、注重青年朋友的聲音。

青年委員表示，青諮會可激盪出創意和想法，學習如何發聲論述，並希望市府重視並落實青年意見。

吳皇昇指出，未來青諮會比照議會開會模式，市府也會針對青年委員的意見，可行的納入施政，窒礙難行也須敍明理由。

目前青諮會委員由學校丶社團等推薦，年齡從18歲到35歲，有高中生丶大學及社會青年，未來會擴大參與，聘外部專家學者遴選。

教育局長楊振昇、勞工局長吳威志、社會局長彭懷真、經發局長張峯源、研考會主委吳皇昇、新聞局副局長陳佳君等人到場交流。

台中市青年諮詢委員會，擴大青年參與。圖/研考會提供
台中市青年諮詢委員會，擴大青年參與。圖/研考會提供

青年 教育局 盧秀燕

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