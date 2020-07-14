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監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

投入800萬 台中豐原大道、濱海自行車道重修繕

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市濱海自行車道大甲段鋪面破損。圖／中市府觀旅局提供
台中市濱海自行車道大甲段鋪面破損。圖／中市府觀旅局提供

近年單車運動夯，為優化自行車道及打造更舒適的自行車騎乘環境，台中市府觀光旅遊局今年編列800萬元，在濱海自行車道大甲段及豐原大道四段自行車道辦理修繕工程，重新鋪設嚴重受損路段及改善休憩點設施。

觀旅局長林筱淇表示，台中市濱海自行車道大甲段全長約3.5公里，北起松柏漁港，南至北堤西路，主要於西勢、西歧及雙寮海堤路段為專用道，其餘路段與一般道路共構，由於堤頂自行車專用道易受海風侵蝕，部分路面已嚴重風化、崎嶇不平，且周邊景觀設施也因嚴重鏽蝕不堪使用，將進行鋪面順平改善、既有設施更新及標誌牌更新。

另外，豐原大道四段自行車道因路面破損，並常有汽、機車闖入自行車專用道，也在該部分路段重新鋪設路面，並於出入口增設車阻，以防汽、機車闖入，提供騎乘自行車及散步的民眾安全且舒適的空間活動。

林筱淇強調，台中市濱海自行車道大甲段緊鄰海邊，自行車車友可順著海風騎乘在海堤上，一旁矗立著一排高聳的白色風車，遙望一大片蔚藍海闊天空，周邊擁有豐富的河口生態，還可順遊「匠師的故鄉」，參加不同的觀光體驗活動，享受親子同樂。

觀旅局表示，整修工程將於今年7月中旬動工，預計於今年11月完工，施工期間建議民眾可從堤防邊的一般道路通行，完工後將為遊客帶來更舒適、機能更健全的自行車道。

台中市豐原大道四段自行車道因路面破損，在該部分路段重新鋪設路面，並於出入口增設車阻。圖／中市府觀旅局提供
台中市豐原大道四段自行車道因路面破損，在該部分路段重新鋪設路面，並於出入口增設車阻。圖／中市府觀旅局提供
台中豐原大道自行車道完工模擬圖。圖／中市府觀旅局提供
台中豐原大道自行車道完工模擬圖。圖／中市府觀旅局提供

自行車 車道 台中市

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