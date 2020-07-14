快訊

監測發現大屯山2公里火山通道 中研院：岩漿可能通過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛心饅頭列車開到彰化偏鄉 林波哥寶儀姐分享手藝

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
林波（左）和靳寶儀（右穿圍裙者）到彰化縣二林鎮廣興里，教社區居民、廣興國小家長和學童做手工饅頭。記者簡慧珍／攝影
林波（左）和靳寶儀（右穿圍裙者）到彰化縣二林鎮廣興里，教社區居民、廣興國小家長和學童做手工饅頭。記者簡慧珍／攝影

愛心饅頭巡迴列車今天開到彰化縣二林鎮廣興國小，林波、靳寶儀夫婦不吝傾囊相授，教小朋友和溝頭社區發展協會會員做手工饅頭，用力搥打讓麵粉糰Q軟有彈性，蒸熟後單純的麥香味四溢，廣興國小11名小朋友和20多名家長、社區民眾享受古早味饅頭，幸福感滿分。

家住台南市的林波、靳寶儀夫婦一連6年駕駛小貨車環台，教做手工饅頭，今天以找朋友敘舊的心情再度到溝頭社區，受到廣興里長詹金水、溝頭社區發展協會理事長楊英雯熱烈歡迎，廣興國小教師播放林波、靳寶儀夫婦駕駛一輛「載卡多凸全台灣」的故事，讓第一次做饅頭的學童和家長了解活動意義。

靳寶儀說，6年前因工作不慎壓傷手指，她的先生林波提議環島旅遊散心，延伸出何不沿途教人做饅頭，傳播愛心分享愛，他們過去5年從7月出發，只要有社團、學校想學手工饅頭，他們就「開過去」，以去年為例，環台169天，停留161站，通常每個地點他們只去一次，因為廣興人情味濃厚，他們又來了。

今年愛心饅頭列車7月11日出發，12月31日結束，考量疫情，今年不設定站數，一切隨緣。靳寶儀說，出發日是她的結婚紀念日，結束日是她的生日，日期都非常有意義，期待這趟旅行傳播愛的種子，讓幸福在台灣各個角落發芽。

靳寶儀活力充沛，喊著做饅頭的口訣，炒熱會場氣氛。靳寶儀表示，古早味饅頭完全無添加人工食品改良劑，食材只有麵粉、水、一點糖、一點酵母，再注入製作時想到家人、想到好友的愛心，每個饅頭散發純麥香香氣，特別可口。

林波、靳寶儀在台前示範做手工饅頭，學童、家長、社區幹部跟著學。學童張家軒說，看起來不困難，自己揉麵雙手黏呼呼，可見做饅頭需要技巧，不是隨便做都好吃。

愛心 列車 環島

延伸閱讀

13家苗栗通霄「白沙屯美食」推薦！有拜有保庇、有呷有福氣

火龍果豐收價跌 彰化果農捐社福共享

彰化崙尾港口外海火燒船 彰化消防局出勤待命2人送醫

自製水饅頭！成品竟變「大腦」 網驚：留下陰影了

相關新聞

愛心饅頭列車開到彰化偏鄉 林波哥寶儀姐分享手藝

愛心饅頭巡迴列車今天開到彰化縣二林鎮廣興國小，林波、靳寶儀夫婦不吝傾囊相授，教小朋友和溝頭社區發展協會會員做手工饅頭，用...

彰化縣流浪動物中途之家想去海邊 漢寶居民一致反對

彰化縣政府將在芳苑鄉漢寶村設立生態保育教育園區，被地方質疑「掛羊頭，賣狗肉。」實際上安置流浪犬貓，縣政府今天在芳苑鄉天寶...

雙十公車加購物節 中市拚下半年觀光目標100萬人次

後疫情時代國民旅遊市場炸了，台中市政府觀旅局推出五大觀光振興計畫，擴大行銷宣傳、強化業者專案合作、整合旅宿及旅遊商品線上...

溪湖糖廠小火車連假被撞翻...即日起優待溪湖人乘車

彰化縣溪湖糖廠小火車6月26日被小貨車撞翻車頭和第一、二節車廂，雖然小貨車搶快通行難辭其咎，但地方人士認為溪湖糖廠應承擔...

公有泳池老舊難經營 草屯泳池租金下殺2折

民眾入夏喜愛游泳消暑，但中彰投公有泳池多數設備老舊，夏日曝曬、冬無溫水等因素，經營不易。南投縣草屯鎮立游泳池去年還遭棄標...

拚公托倍增 台中藍綠議員促查閒置空間

台中市推動「公托倍增」，昨在西屯成立首座社區公共托育家園，市長盧秀燕表示，上任已推動7處，任內承諾公托至少增至50處；但...

火龍果豐收價跌 彰化果農捐社福共享

彰化縣種植火龍果面積498公頃、占全台近二成，疫情造成外銷困難，波及火龍果價格，7月上旬每公斤拍賣均價不到10元，低等級...

南投有機薑黃 每分地產值百萬

南投縣國姓鄉農會近年鼓勵農民有機種植薑黃，並輔導成立薑黃產銷班，研發加工品，從薑黃麵、蛋捲至清潔用肥皂，吸金創造高產值。

台中購物節議員發現漏洞 經發局：輸錯重新登錄即可

2020台中購物節活動已起跑近半個月，市議員林祈烽發現購物節APP程式有漏洞，不但發票金額登錄錯誤無法立即更改，聯絡電話...

紡織慈善家研發「愛的輔助帶」 送到全國28間特殊學校

彰化伸港鄉企業家伸仁紡織公司董事長白燦榮除了長期資助弱勢學童，也以自身專業研發適合身心障礙學生搭校車使用的固定式輔助帶，...

影／推動中部山林旅遊 民代踏勘調降門票調整公車

立法委員何欣純今天和台中市議員楊典忠農委會林務局、東勢林管處、交通部觀光局參山國家風景區管理處官員，到八仙山國家森林遊樂...

外來種「番茄潛旋蛾」肆虐 南投仁愛鄉農災擴大

南投縣仁愛鄉入夏盛產番茄，上個月卻傳出全新外來種「番茄潛旋蛾」入侵危害，初估受害約1公頃，農委會雖緊急勘查並輔導防治，但...

熱門新聞

傳蘇院長撂重話？ 南市警察局長周幼偉旋即被拔官

李婉鈺分享做冰滴咖啡 網友歪樓問：這是您的睡衣嗎？

港湖女神意外曝光賴品妤性感中空照 網友驚呼「腰到底多細？」

影／爆料高雄自助餐回鍋油「比機油還黑」！衛生局稽查超標換油

台南市警局長周幼偉：對台南治安工作問心無愧

台東省道30公尺內從60下降25公里 駕駛：這叫緊急剎車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。