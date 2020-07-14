愛心饅頭列車開到彰化偏鄉 林波哥寶儀姐分享手藝

愛心饅頭巡迴列車今天開到彰化縣二林鎮廣興國小，林波、靳寶儀夫婦不吝傾囊相授，教小朋友和溝頭社區發展協會會員做手工饅頭，用力搥打讓麵粉糰Q軟有彈性，蒸熟後單純的麥香味四溢，廣興國小11名小朋友和20多名家長、社區民眾享受古早味饅頭，幸福感滿分。

家住台南市的林波、靳寶儀夫婦一連6年駕駛小貨車環台，教做手工饅頭，今天以找朋友敘舊的心情再度到溝頭社區，受到廣興里長詹金水、溝頭社區發展協會理事長楊英雯熱烈歡迎，廣興國小教師播放林波、靳寶儀夫婦駕駛一輛「載卡多凸全台灣」的故事，讓第一次做饅頭的學童和家長了解活動意義。

靳寶儀說，6年前因工作不慎壓傷手指，她的先生林波提議環島旅遊散心，延伸出何不沿途教人做饅頭，傳播愛心分享愛，他們過去5年從7月出發，只要有社團、學校想學手工饅頭，他們就「開過去」，以去年為例，環台169天，停留161站，通常每個地點他們只去一次，因為廣興人情味濃厚，他們又來了。

今年愛心饅頭列車7月11日出發，12月31日結束，考量疫情，今年不設定站數，一切隨緣。靳寶儀說，出發日是她的結婚紀念日，結束日是她的生日，日期都非常有意義，期待這趟旅行傳播愛的種子，讓幸福在台灣各個角落發芽。

靳寶儀活力充沛，喊著做饅頭的口訣，炒熱會場氣氛。靳寶儀表示，古早味饅頭完全無添加人工食品改良劑，食材只有麵粉、水、一點糖、一點酵母，再注入製作時想到家人、想到好友的愛心，每個饅頭散發純麥香香氣，特別可口。

林波、靳寶儀在台前示範做手工饅頭，學童、家長、社區幹部跟著學。學童張家軒說，看起來不困難，自己揉麵雙手黏呼呼，可見做饅頭需要技巧，不是隨便做都好吃。