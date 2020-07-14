中市議員爭取大安第一家社區公托 明年初開幕

為了讓家長安心在地就業，台中市議員施志昌去年協調大安區大安國小設置社區公共托育家園，立法院副院長蔡其昌協助爭取前瞻經費，施志昌今天邀台中市社會局、大安區大安國小、大安區公所和台中市大安區各里長到大安國小會勘，社會局表示，目前大安社區公托的整修工程已發包，工程經費約390萬，預計年底完工，明年初開幕，將可收托12名0至2歲嬰幼兒。

施志昌表示，現代大多為雙薪家庭，育兒的問題很困擾年輕家庭，有時候為了育兒，父母一人就必須離開職場。為了解決大安父母托育的問題，他去年開始協調大安國小閒置的自然教室做為甲安埔第一間社區公共托育家園，支持大安的家長能兼顧就業與育兒，活化政府空間的使用效率。

施志昌說，大安社區公共托育家園工程經費約390萬，其中120萬為前瞻計畫經費，透過立法院副院長蔡其昌透過中央爭取，他感謝中市府社會局透過公彩補助約270萬，大安社區公托設置才能順利啟動。

社會局指出，除了工程經費，另有109至110年營運費及委託規劃設計監造費約218萬元，由中央前瞻計畫補助60萬元及台中市政府預算及台中市公彩158萬元。