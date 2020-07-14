中市府推5大計畫拚觀光 盼增百萬旅次

後疫情時代，國內旅遊出現報復性消費，台中市政府今天推出整合旅宿及旅遊商品線上線下銷售、觀光公車等5大計畫，盼下半年能吸引百萬旅次到台中，增加近50億元觀光產值。

國內疫倩趨緩，正值暑假旅遊旺季，國旅市場出現報復性消費，台中市政府觀光旅遊局長林筱淇今天在市政會議專案報告「後疫情時代台中市觀光振興規劃」，說明5大觀光振興計畫。

林筱淇指出，為振興台中觀光，市府以跨業行銷、異業結盟、職能升級為策略，推出擴大行銷宣傳、強化業者專案合作、整合旅宿及旅遊商品線上線下銷售、推動觀光公車、提升數位行銷職能等5大計畫，希望7月至12月底，可吸客100萬旅次，增加近50億元觀光產值。

市長盧秀燕表示，市府推出觀光公車，串聯台中重要景點，可讓旅客到喜歡的景點輕鬆玩，還搭配雙十公車政策，不管到哪裡，最多只要10元，台中購物節已經登場，加上中央推出的振興券，到台中消費最划算，歡迎大家到台中玩。

為強化與國旅業者合作，林筱淇說，市府加速觀光產業異業結盟，整合台中市38家旅宿、25家民宿、14家產業故事館、14家好禮業者、9家旅遊業者及1家旅遊聯盟，推出超過百項優惠方案，以「安心旅遊首選台中」為行銷主軸。

台中市多家觀光飯店響應市府推出優惠方案，例如台中金典酒店從7月起推出「平日省很大住房專案」，8月底前加碼推出暑期住房抽好禮活動；台中公園智選假日飯店推出持紙本振興券入住「振興券住房專案」，不限金額，就送2000元餐飲抵用券；台中林酒店更推出「吃Buffet送住房」專案，9月30日前到森林百匯用餐，憑發票即可獲得「樂林套房特惠住房卡」1張，以優惠價入住樂林套房，還搭配一泊二食。