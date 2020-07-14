彰化縣流浪動物中途之家想去海邊 漢寶居民一致反對

彰化縣政府將在芳苑鄉漢寶村設立生態保育教育園區，被地方質疑「掛羊頭，賣狗肉。」實際上安置流浪犬貓，縣政府今天在芳苑鄉天寶宮舉辦意見交流會，居民踴躍參加，會場座無虛席，一致表達接受生態保育教育園區，謝絕收容流浪犬貓。

議員陳一惇兼任彰化縣養殖協會總幹事，他說，生態保育教育園區周圍都是養殖池，縣政府似乎不只做生態園區，還要收容流浪犬貓，若真是如此，應先顧全居民生存要件，處理好流浪動物所產生的噪音、汙水、環境影響等問題，再來談設置園區。

彰化縣養殖協會理事長楊福錦也說，近年文蛤養殖育成率下降，死亡文蛤的空殼無處可去，兩年前海巡署撤哨，徵詢地方是否需要這塊土地，他和很多地方人士、台明將董事長林肇睢等人請願，希望取得使用權堆放文蛤殼，縣政府後來居上，不清楚這塊土地地勢低漥，大潮易淹水，就要拿走這塊土地興建生態保育教育園區，相當不妥。

芳苑鄉民代表會主席洪松林、副主席陳禮模都表達，地方對於收容流浪動物汙染環境的憂心，全國養殖協會理事長許煌周當場徵求民意，全場無人舉手贊成收容流浪動物的人數。漢寶社區發展協會理事長林金泉說，漢寶要發展觀光，請縣府不要設立流浪動物中途之家，以免破壞遊客興致。