雙十公車加購物節 中市拚下半年觀光目標100萬人次

後疫情時代國民旅遊市場炸了，台中市政府觀旅局推出五大觀光振興計畫，擴大行銷宣傳、強化業者專案合作、整合旅宿及旅遊商品線上線下銷售、推動觀光公車、提升數位行銷職能等。下半年希望達到100萬旅次，預估增加近50億元觀光產值。市長盧秀燕說，到台中玩，不但有購物節可抽大獎，還有「雙十公車」加值，去哪個景點一趟最多10元車資，全國最優惠。

市長盧秀燕表示，根據知名國際訂房平台Expedia 2020年住宿地點熱搜，台中是六都唯一上榜城市；疫情解封後，國人進入報復性旅遊消費模式，市府要把握商機，振興台中觀光。

盧秀燕說，台中觀光有兩大利器，一是來台中有購物節，超多大獎加持，人人有希望。另到台中觀光，市府推出觀光公車，串聯重要景點，讓旅客輕鬆玩，不但如此，搭配雙十公車政策，搭公車在台中旅遊最多只要10元，全國最優惠，歡迎大家到台中玩。

觀旅局長林筱淇在市政會議提出「後疫情時代台中市觀光振興規劃」希望7月至12月底，半年可吸引旅客達100萬旅次，增加近50億元觀光產值。

林筱淇表示，市府推動觀光公車路線，一藉路線調整與服務轉型，優先闢駛11條觀光公車路線，串接公車與捷運路網，帶動沿線餐飲、住宿、遊樂、購物消費。二是首先申辦「台灣好行-谷關七雄線」再與交通局盤點公車路線，預定今年11月完成第一階段4條路線轉型觀光公車。

擴大行銷宣傳，市府透過電視、網路、廣播、平面等媒體通路，整合行銷台中觀旅資源；強化業者專案合作方面，整合台中旅宿、民宿、產業故事館、好禮業、旅遊業、旅遊聯盟等，提出逾百項優惠方案，創造觀光經濟效益。

整合旅宿及旅遊商品線上線下銷售方面，輔導旅宿、遊樂、溫泉、觀光工廠、伴手禮等產業電商化，並辦理線下觀光藝文活動，刺激銷售。

提升數位行銷職能方面，則以提升台中觀光從業人員數位行銷職能為培訓目標，設計模組化課程，精進行銷觀念與實務技能。