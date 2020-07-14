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溪湖糖廠小火車連假被撞翻...即日起優待溪湖人乘車

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖糖廠小火車在端午連假時，被小貨車撞翻，糖廠為了敦親睦鄰，同意即日起優惠鎮民乘車。本報資料圖
彰化縣溪湖糖廠小火車在端午連假時，被小貨車撞翻，糖廠為了敦親睦鄰，同意即日起優惠鎮民乘車。本報資料圖

彰化縣溪湖糖廠小火車6月26日被小貨車撞翻車頭和第一、二節車廂，雖然小貨車搶快通行難辭其咎，但地方人士認為溪湖糖廠應承擔沒做好平交道管控的責任，經過協調和開會，溪湖糖廠同意即日起優待鎮民乘車，本月21日各單位會勘樹立小火車通行的警告標誌。

溪湖糖廠小火車經過十幾個無人平交道，每接近平交道，司機都猛拉警笛，卻有駕駛人充耳不聞，12年前一輛大貨車撞小火車，今年端午連假換成小貨車撞小火車。溪湖糖廠小火車被撞翻後，車頭翻落鐵橋下的小河，第一、二節車廂傾倒，幸好小火車司機和小貨車司機都是輕傷，遊客無礙，有的搭加開小火車返回糖廠，部分則走了快3公里到糖廠。

地方人士指責溪湖糖廠長期對建言不理不睬，才會發生車禍，若不改進，萬一再發生意外事故，後果不堪設想，如果溪湖糖廠依然故我，地方不排除抗爭。

溪湖糖廠昨天下午派員和地方人士協調，立法委員謝衣鳳的辦公室秘書陳子龍、溪湖里長聯誼會10多名里長和大竹里長何炳樺、溪湖鎮公所主任秘書洪漢鐘、湖埔社大執行長林淑玲等與會。對於地方人士要求加強平交道安全設施，溪湖糖廠的回應是一切按照交通部規定行事，地方人士又要求通往平交通的道路路口應設警告標誌，達成本月21日會勘的決議。

大竹里長何炳樺提議溪湖鎮民優惠搭乘小火車，地方借場地舉辦活動也應享有優惠，溪湖糖廠都同意，只要溪湖鎮民出示身分證件，證明是溪湖人，即日起就能享有乘車優惠，原則上半價，最後優惠折扣還需總公司同意。

何炳樺說，糖廠也承諾檢討危機處理方式、增加配置車禍接駁小火車，並願意改善沿途環境，及配合各里需求配合活動讓產業進入社區，與民眾一同推動社區觀光。縣政府秘書施興隆表示，台糖是國營事業，縣府將作為溝通平台，協助地方與台糖之間建立互信，共同繁榮地方。

小火車俗稱「五分仔車」，早年用來運送甘蔗，隨著交通工具發達，路網便捷，小火車被淘汰並拆除鐵道，彰化縣僅剩溪湖糖廠有小火車，轉型為觀光列車，很受民眾歡迎。

車廂 車禍

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