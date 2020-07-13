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紡織慈善家研發「愛的輔助帶」 送到全國28間特殊學校
彰化伸港鄉企業家伸仁紡織公司董事長白燦榮除了長期資助弱勢學童，也以自身專業研發適合身心障礙學生搭校車使用的固定式輔助帶，透過立委黃秀芳辦公室所捐贈500套固定式輔助帶，送到全國28間特殊學校，今由彰化和美實驗學校代為接收受贈輔助帶。
彰化伸港鄉企業家伸仁紡織公司董事長白燦榮熱心公益，過去17年捐助了伸港5所國中小學將近700多萬元的獎助學金與急難救助金。
他說，曾看到身心障礙學生因肢體障礙，知覺運動能力和協調能力較差，坐在車上被五花大綁，看了很心疼，他與女兒白怡文花了8個月研發「固定式輔助帶」，經學校試用改良，設計出安全與舒適的固定式輔助帶，讓學生坐車時身體有穩定支撐。
伸仁紡織研發的固定式輔助帶由兩肩各一條護帶為縱，以及胸、腹各一條護帶為橫，總共4條護帶交錯所形成，針對不同體型的學生試用調整，減少學生在車輛行駛中上肢晃動，也針對特教學生不同病症需求，研發對一般障礙者、腦性麻痺者與嚴重身心障礙者的3種形式固定式輔助帶，且有大、中、小三種尺寸。
教育部國教署長彭富源今天也到和美實驗學校關心，和美實驗學校長吳興宏指出，學校使用的校車已是特製，有升降功能，但安全帶未能完全支撐學生身體，有時需要使用約束帶，伸仁紡織設計的固定式輔助帶使用簡易，具有保護性，學生也較不會感到束縛。
立委黃秀芳說，特教學生因大腦和身體的多重障礙，學習與活動時有很多限制，需要考量他們特殊境遇，量身打造輔助或替代性器具，許多該類型器具都要從國外進口，費用高昂，時常無法因應學子即時需求，民間研發固定式輔助帶，並無償捐贈全國特殊學校，可造福人群。
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