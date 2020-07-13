影／推動中部山林旅遊 民代踏勘調降門票調整公車

立法委員何欣純今天和台中市議員楊典忠農委會林務局、東勢林管處、交通部觀光局參山國家風景區管理處官員，到八仙山國家森林遊樂區會勘，實地瞭解園區內各項環境設施、防疫措施、進出動線，以及門票票價調整等相關作為，也當場宣布，本月15日起到今年年底，每人都可免費入園一次。

何欣純表示，林務局下轄全國18處森林遊樂區供民眾休閒遊憩，其中八仙山海拔2366公尺，為谷關七雄之首，八仙山國家森林遊樂區是山鳥樂園，景色多樣且具有輕裝短途步道，其間的十文溪、櫻花林、油桐林與竹林，每年吸引超過13萬旅客來訪，極具觀光遊憩發展的潛力。

市議員楊典忠表示，八仙山遊樂區就在谷關附近，台中市這麼漂亮的森林花園，市政府觀光旅遊局本來就應該好好的宣傳，並提供便捷的交通運輸工具，過去八仙山都沒有一輛從市區直達的公車，他和立委何欣純向市府要求，盡速開闢一條從市區直達的公車路線，很高興市府本月15日就要開始通車，從高鐵站到市區朝馬、載到谷關和八仙山。

何欣純表示，她和楊典忠議員今年4月成功協調台中市政府交通局與豐原客運，同意將269線公車平日、假日的末班車時間往後調整，同時由台中高鐵發車直達谷關的153線，也增設八仙山一站，爭取交通部觀光局台灣好行「谷關七雄線」，預計9月啟動，就是期待能提升該區的公共運輸能量，讓遊客方便搭乘。

何欣純說，她今年5月上旬，陸續協調林務局與東勢林管處，考量人潮分流、提升平日旅客造訪，成功爭取調降八仙山森林遊樂區票價，凡是設籍台中市民、或是學生、軍警人員，不論寒暑假，平日的門票票價從原來的75元調降為50元，6月已開始實施。