緩拆將屆黎明幼兒園要求保留 中市府：尊重司法

台中黎明自辦重劃會向法院聲請執行拆除黎明幼兒園，緩拆期限將在20日到期，幼兒園長林金連今天到市府陳情要求保留；中市府表示，尊重司法判決，呼籲重劃會與拆遷戶能和平解決。

台中黎明自辦重劃會與黎明幼兒園爭訟多年，幼兒園不服重劃不願拆除，遭重劃會提告，幼兒園長林金連陳情多年，提出撤銷強拆決議、市府出面協調與調查重劃會等訴求，還曾騎單車逆向衝撞前台中市長林佳龍座車，並到總統府前抗議。

幼兒園目前與重劃會有2個官司，包括自救會提出配地無效的案件三審敗訴，但重劃會中有14人涉弊案被起訴，已經提出再審；重劃會則另提出拆屋告訴，台灣高等法院台中分院更三審判決幼兒園敗訴，必須拆屋還地。

重劃會2018年向台中地院提供擔保，聲請執行拆除黎明幼兒園，但重劃會去年提出緩拆，期限到今年7月20日屆滿。林金連本月8日下午3時起，開始在台中市政府前靜坐並夜宿，要求台中市長盧秀燕出面解決。

林金連今天將自己綁在十字架上，並貼上白布條，與公民團體召開記者會，他表示，針對幼兒園的迫遷問題，他曾經在盧秀燕上任前，要求解決重劃會諸多違法造成的不公問題，但市府卻持續神隱至今。

他說，面對重劃會違法的行為，例如在重劃會中灌人頭、虛報重劃經費等，台中市政府儼然就是在為財團的利益所背書，市府不願面對錯誤的政策，勢必讓人民必須採取更激烈抗爭。

中市地政局專門委員唐仁梂出面回應表示，全案已經進入司法程序，基於司法獨立，各界應尊重法院判決與法律程序執行；重劃會延緩拆除效力將到期，市府建議重劃會、地主與幼兒園應儘速溝通協調，和平解決爭議。

唐仁梂說，幼兒園的建物無合法證明文件，土地則大部分座落於道路和公園用地上。此外，市府一直提醒重劃會在重劃過程中，應與拆遷戶良好溝通，市府一貫立場就是尊重司法，尊重拆遷戶、重劃會與地主的相關權益，立場絕不偏頗。