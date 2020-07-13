快訊

國道一號客運追撞拖板車 司機乘客13人受傷送醫

蘇貞昌開口批治安 警署證實報內政部調整南、高局長

緩拆將屆黎明幼兒園要求保留 中市府：尊重司法

中央社 / 台中13日電

台中黎明自辦重劃會向法院聲請執行拆除黎明幼兒園，緩拆期限將在20日到期，幼兒園長林金連今天到市府陳情要求保留；中市府表示，尊重司法判決，呼籲重劃會與拆遷戶能和平解決。

台中黎明自辦重劃會與黎明幼兒園爭訟多年，幼兒園不服重劃不願拆除，遭重劃會提告，幼兒園長林金連陳情多年，提出撤銷強拆決議、市府出面協調與調查重劃會等訴求，還曾騎單車逆向衝撞前台中市長林佳龍座車，並到總統府前抗議。

幼兒園目前與重劃會有2個官司，包括自救會提出配地無效的案件三審敗訴，但重劃會中有14人涉弊案被起訴，已經提出再審；重劃會則另提出拆屋告訴，台灣高等法院台中分院更三審判決幼兒園敗訴，必須拆屋還地。

重劃會2018年向台中地院提供擔保，聲請執行拆除黎明幼兒園，但重劃會去年提出緩拆，期限到今年7月20日屆滿。林金連本月8日下午3時起，開始在台中市政府前靜坐並夜宿，要求台中市長盧秀燕出面解決。

林金連今天將自己綁在十字架上，並貼上白布條，與公民團體召開記者會，他表示，針對幼兒園的迫遷問題，他曾經在盧秀燕上任前，要求解決重劃會諸多違法造成的不公問題，但市府卻持續神隱至今。

他說，面對重劃會違法的行為，例如在重劃會中灌人頭、虛報重劃經費等，台中市政府儼然就是在為財團的利益所背書，市府不願面對錯誤的政策，勢必讓人民必須採取更激烈抗爭。

中市地政局專門委員唐仁梂出面回應表示，全案已經進入司法程序，基於司法獨立，各界應尊重法院判決與法律程序執行；重劃會延緩拆除效力將到期，市府建議重劃會、地主與幼兒園應儘速溝通協調，和平解決爭議。

唐仁梂說，幼兒園的建物無合法證明文件，土地則大部分座落於道路和公園用地上。此外，市府一直提醒重劃會在重劃過程中，應與拆遷戶良好溝通，市府一貫立場就是尊重司法，尊重拆遷戶、重劃會與地主的相關權益，立場絕不偏頗。

幼兒園 司法 台中市

延伸閱讀

台中市幼托倍增 民代要求市府清查學校閒置空間

盧秀燕超商預約紙本三倍券 一半搭配購物節一半捐公益

長億夜市澎湃宴盧秀燕上菜 還有4天的好康等市民前往

朱康震被爆劈腿3女 盧秀燕：將調整職務

相關新聞

影／推動中部山林旅遊 民代踏勘調降門票調整公車

立法委員何欣純今天和台中市議員楊典忠農委會林務局、東勢林管處、交通部觀光局參山國家風景區管理處官員，到八仙山國家森林遊樂...

外來種「番茄潛旋蛾」肆虐 南投仁愛鄉農災擴大

南投縣仁愛鄉入夏盛產番茄，上個月卻傳出全新外來種「番茄潛旋蛾」入侵危害，初估受害約1公頃，農委會雖緊急勘查並輔導防治，但...

夏季水果出不去 彰化縣農民捐給社福團體做愛心

夏季是台灣水果盛產期，新冠肺炎疫情阻礙鳳梨出口，對火龍果產生排擠效應，今年農產運銷公司拍賣比去年低2至4成，農民索性發揮...

盧秀燕超商預約紙本三倍券 一半搭配購物節一半捐公益

台中市長盧秀燕日前已去超商預購紙本三倍券，她說，除搭配台中購物節活動，也要享受2.0版的加碼優惠，並講兩遍強調「一定會在...

沒繳費沒服務 北斗鎮農民盼水利會改制後修灌溉溝

彰化縣北斗鎮農民免繳俗稱「水租」的水利會費至少30年，彰化農田水利會也就沒施工改善北斗鎮農田灌溉溝渠，長草堵塞都由農民自...

中原大學攜手彰化埔鹽鄉 跨域行銷農產打造在地好品牌

當設計遇見農村，會碰撞出什麼樣的火花？中原大學師生看見彰化埔鹽農村特色與美好，於是與社區共同合作，以專業協助農村美感再造...

租金狠殺2折終標出 草屯鎮立游泳池後天要開放了

南投縣草屯鎮立游泳池去年因被業者棄標解約，關門將近10個月，日前總算成功招租，得標業者近期加緊清理泳池及周邊環境，預計將...

暑假到 台中市觀旅局推產業故事館親子二日遊行程

暑假開始，台中市府觀光旅遊局推薦「親子同樂二日遊」行程，供家長帶子女出遊參考，結合台中后里、豐原、潭子、大雅、神岡區各式...

台中清水晚上路燈突暗 台電：松鼠害的

台中市清水區最近有二天晚上路燈不亮，民眾以為大停電，紛紛查問，以為夏天到要限電，台電查出，有一天晚上路燈不亮，因路燈控制...

台中工業區立體化 容積獎勵400%

台中市不少廠商對工業用地需求大，新設園區緩不濟急，市府經發局祭出工業區立體化方案，依再投資額度、發展綠能及公益用途，合法...

疫後旅遊潮 食農體驗報名秒殺

疫後出現報復性消費，搭上暑假旅遊熱潮，中彰投公私部門「搶客」；台中市府與農會合作推「梨果季」系列，有田蜜花趣與蜂場體驗等...

日月潭三岳 谷關七雄 歡迎登山客挑戰 完登抽好禮

山林開放後更多人愛登山，台中與南投山岳資源豐富，日月潭風管處與業者共推水社大山、猫囒山、頭社後尖山的「三岳完登」活動，挑...

熱門新聞

傳蘇院長撂重話？ 南市警察局長周幼偉旋即被拔官

「南科富人區」人口暴增 停車及子女就學居民憂心

羅小妹現身回鑾隊伍！出院後「盧兩天」 搭9小時車謝媽祖

超狂母子檔環島成功！ 100CC小綿羊征服全台灣

新竹百年歷史東門市場的蛻變 轉型成為熱門新夜市

台南市警局長周幼偉：對台南治安工作問心無愧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。