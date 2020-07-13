南投鼓勵農民用稻草分解菌 盼改變火燒習慣

施用稻草分解菌可加速稻草分解速度，增加土壤有機質含量，南投縣政府今天向農民推廣施用技術，希望別再燒稻草污染空氣。

為減少稻作收割後露天焚燒稻草污染空氣，南投縣政府與草屯鎮農會今天邀農民示範稻草分解菌施用技術，推廣以有機質肥料處理稻草，取代傳統燃燒行為，且施用稻草分解菌可加速分解速度，並增加土壤有機質含量，好處多，又不會因焚燒造成空氣污染。

縣府農業處表示，施用稻草分解菌有利下期整地時節省基肥及工資，且含木黴菌可與水稻根部共生，幫助水稻根系發育，增加分藥數及有效穗數，有抗倒伏及促使孕穗期一致性效果，進而促進水稻增產，呼籲農民踴躍到農會申請分解菌有機質肥料，政府有補助。

今天請農民示範使用分解菌。收穫稻穀時，以收穫機將稻草斬斷成5到7公分，斬斷後稻草曬乾約2到3天後，平均鋪平田區，接著立即灌水，維持1公分水位，使稻草充分吸水，並施撒分解菌；二期水稻3到5天用耕耘機耕作，一期水稻因溫度低則需3到7天，農耕期間務必保持水分，避免乾燥。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁說，近年推廣稻草分解菌施用技術，草屯地區約有300公頃農地使用，頗有成效，歡迎農民踴躍到農會申請，除可提升稻田有機質，也改變燃燒稻草觀念，希望大家一起配合環保。