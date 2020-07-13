外來種「番茄潛旋蛾」肆虐 南投仁愛鄉農災擴大

南投縣仁愛鄉入夏盛產番茄，上個月卻傳出全新外來種「番茄潛旋蛾」入侵危害，初估受害約1公頃，農委會雖緊急勘查並輔導防治，但災害持續擴大，目前受損逾5公頃，產量則恐銳減5成，受災農心血泡湯，其他農友則憂成下個受害者。

仁愛農會指出，「番茄潛旋蛾」是小型蛾類，原生於南美洲秘魯，現已廣泛分布於歐洲、中北美、北非、西亞、印度等地，主要危害番茄，也可危害茄子、甜椒、馬鈴薯、菸草等茄科作物，台灣過去未有發生紀錄，上個月卻發現侵台危害。

而上月18日接獲農民反映，植株莖葉、果實遭蛾類幼蟲啃食，導致乾枯發育不良，通報中央農業單位後，經防檢局確認是外來種「番茄潛旋蛾」，南豐、萬豐、親愛村等番茄產區均傳受害，初估受損面積約1公頃，之後便積極宣導防治。

只不過，近1個月的宣導防治仍持續傳出災情，據萬豐村產銷班統計，不含半網室、露天栽種，光網室受災面積就達5公頃，詳細數據仍在調查，而受蟲害侵襲的田園，就算有控制住，產量仍不免下滑2成，嚴重銳減逾7成，心血幾乎泡湯。

陳姓番茄農說，今年夏季牛番茄受疫情影響，每公斤平均批發價從30元跌到低於15元，本來以為已經很慘了，未料還碰上全新蟲害，不僅收支沒能打平，還要擔心接著將在7月底的冬果栽種，很怕「番茄潛旋蛾」又再次危害。

仁愛農會則表示，針對「番茄潛旋蛾」防治已緊急召開2次說明會，公告8種有效成份、19種農藥產品供緊急防治，並指導利用黃色黏紙、黏膠、燈光誘捕等誘捕成蟲，減少周邊環境雜草、加強清除作物殘株，多管齊下，盼防止害蟲擴散。