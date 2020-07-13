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影／國姓薑黃也有「王力宏」 可吃可用吸金力一流

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉農會近年鼓勵農民有機種植薑黃，並協助產銷及開發相關商品。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉農會近年鼓勵農民有機種植薑黃，並協助產銷及開發相關商品。記者賴香珊／攝影

養生保健風潮興起，薑黃粉成熱賣商品，南投縣國姓鄉農會近年鼓勵農民有機種植薑黃，輔導成立薑黃產銷班，協助種植「黃綠紅」薑黃支應全年皆產，並研發加工品，從薑黃麵、蛋捲至清潔用肥皂，猶如「薑黃界王力宏」創造高產值。

國姓農會指出，國姓早年盛產青梅，但因梅市沒落，農民砍去梅樹改種檳榔，921震後因水土保持、吃檳榔者驟減等逐漸廢園，農會和公所因此鎖定「林下經濟」輔導農友有機耕作咖啡，並栽種枇杷、草莓、檸檬、柑橘、薑黃等作物。

其中，薑黃在全鄉種植面積約8、9公頃，農會因此輔導薑黃農成立產銷班，協助推廣行銷，並鼓勵多元栽植各品種薑黃，目前鄉內薑黃以產期在春夏的「春鬱金」黃薑黃為大宗，還有秋冬季生產的「莪朮」綠薑黃、「秋鬱金」紅薑黃等。

「彩色薑黃『黃、綠、紅』。」國姓薑黃產銷班長張豐巖則說，透過季節生產配合，國姓薑黃幾乎全年皆產，而黃薑黃的薑黃素較高，紅薑黃含鐵量較高退火，均常用在一般保健食品；綠薑黃則藥用成分較高，食用建議要洽詢醫師為宜。

也有薑黃農私下透露，薑黃在疫前就頗受消費者喜愛，疫情爆發後更是炙手可熱，而薑黃病蟲害少，吸金力卻一流，光採收製粉售出，一分地就上看百萬元，堪稱「薑黃界王力宏」，是鄉內高經濟作物，加上保健養生風氣健，後勢看漲。

國姓農會農事推廣員黃郁清說，因薑黃含有薑黃素、類薑黃素、類黃酮等成分，有助抗發炎、護肝等保健很受民眾歡迎，農會近年除推廣種植，除研製成粉，協助開發薑黃麵、薑黃蛋捲、薑黃皂、薑黃片等，多元開創商機，盼帶動地方經濟。

南投縣國姓鄉農會近年鼓勵農民有機種植薑黃，並協助產銷及開發相關商品。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉農會近年鼓勵農民有機種植薑黃，並協助產銷及開發相關商品。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉農會近年鼓勵農民有機種植薑黃，並協助產銷及開發相關商品。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉農會近年鼓勵農民有機種植薑黃，並協助產銷及開發相關商品。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉農會近年鼓勵農民有機種植薑黃，並協助產銷及開發相關商品。記者賴香珊／攝影

農民 疫情

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