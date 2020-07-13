夏季水果出不去 彰化縣農民捐給社福團體做愛心

夏季是台灣水果盛產期，新冠肺炎疫情阻礙鳳梨出口，對火龍果產生排擠效應，今年農產運銷公司拍賣比去年低2至4成，農民索性發揮愛心，捐贈給社福團體，一方面避免過多火龍果上市壞了行情，另一方面讓弱勢民眾享用在地新鮮的優質水果。

全台火龍果種植面積約2800公頃，彰化縣498公頃，年產值約8億元。縣內主要產地在二林鎮，種植面積達304公頃，其中不少種火龍果的農民以前種葡萄，因葡萄栽種技術門檻較高，改為種火龍果。

二林鎮農會總幹事邱士平指出，疫情造成很多國家鎖國封港，到現在還沒放行農產品進口，以前外銷量少的水果例如葡萄，不受疫情影響，價格一樣走俏，但鳳梨無法出口，幾乎外銷都轉內銷，排擠火龍果的銷量，7月上旬每公斤拍賣均價不到10元，低等級的火龍果降至每公斤5、6元，今天行情稍有起色，每公斤均價12元，仍比去年同期均價每公斤15元下跌近兩成。

火龍果價格下滑，農民把火龍果送給社福團體，溪湖樂湖食（實）物銀行收到700台斤，今天全數轉送到開辦老人共餐的社區和邊緣戶，也分享100台斤給二林的樂林食（實）物銀行。樂湖食（實）物銀行執行長楊珮欣說，感謝捐贈火龍 果的印加果生產合作社，讓弱勢民眾吃到營養豐富的當季水果。

今年雨水少，火龍果豐收，政府委託原斗生產合作社收購彰化縣火龍果，收購規模限定每顆250公克以上，希望透過收購拉抬火龍果價格，保障農民收益。