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盧秀燕超商預約紙本三倍券 一半搭配購物節一半捐公益

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中長盧秀燕說，她的三倍券考慮配合購物節在台中花用，另一半捐弱勢團體。記者陳秋雲／攝影
台中長盧秀燕說，她的三倍券考慮配合購物節在台中花用，另一半捐弱勢團體。記者陳秋雲／攝影

台中市盧秀燕日前已去超商預購紙本三倍券，她說，除搭配台中購物節活動，也要享受2.0版的加碼優惠，並講兩遍強調「一定會在台中使用！」此外，也考慮把三倍券捐給弱勢團體，弱勢團體宣傳捐三倍券，目前正在思考是否各半使用，歡迎大家集思廣益，也可給她意見。

「三倍券用在台中最划算！」盧秀燕說，她日前已到超商預約紙本三倍券，考慮一半用在台中購物節，支持自己的台中購物節。

另她也看到不少公益團體宣傳，請民眾捐出三倍券，盧秀燕表示這也很好。盧表示，目前她還在考慮如何用，但一定用在台中。

盧秀燕也表示，振興三倍券即將上路，台中市振興1.0版邀請民眾把三倍券搭配台中購物節，參加全國獎項最豐富的活動抽大獎，至今登錄金額已達3億3千萬元。但市府不以此滿足，升級再升級、加碼再加碼、優惠再優惠，今日推出的2.0版裡面有10多項優惠方案，到台中使用三倍券，不管吃的、喝的、買的、住的，到處都有折扣，到處都有優惠，到處都有加碼。

盧秀燕 超商 台中市

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