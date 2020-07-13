沒繳費沒服務 北斗鎮農民盼水利會改制後修灌溉溝

彰化縣北斗鎮農民免繳俗稱「水租」的水利會費至少30年，彰化農田水利會也就沒施工改善北斗鎮農田灌溉溝渠，長草堵塞都由農民自行清理，立法院10天前通過把農田水利法，重燃北斗鎮農民的希望，要求收歸國有的水利會編列預算整修北斗鎮灌溉溝渠。

彰化農田水利會會長呂炉山表示，立院通過農田水利法不久，將有農田水利署管轄各縣市的區分會，至於實際上如何運作，目前各水利會不是很清楚，彰化農田水利會重視北斗鎮農民的需求，待相關實施細則公布實施後，再討論整修北斗鎮農田灌溉水圳的提案。

北斗鎮有兩條主要灌溉渠道，一是從田尾鄉流過來的清水溪，第二條是南邊的舊濁水溪，早年鎮內農地以旱作為主，灌溉水用量不多，彰化農田水利會在30年前免除北斗鎮農民的水租，「沒繳錢，沒服務。」連帶不編預算整修北斗鎮灌溉渠道，因此水道長滿雜草、淤積不通，北斗鎮農民都自掏腰包清理。

北斗鎮民代表陳國展說，北斗鎮農民多次反映，灌溉渠道從上游流經北斗鎮，再流向南邊的埤頭、溪州，並非只在北斗鎮內循環，希望彰化農田水利會整體考量灌溉水源的流暢，也編經費整修北斗鎮灌溉渠道，卻始終未獲彰化農田水利會同意。

北斗鎮農民長期抽用地下水灌溉，較常引農田水利會灌溉溝水源的集中在新生里、大新里、中和里，面積約7公頃。新生里長吳金郎表示，里內水渠不是土提就是石頭堆砌的護岸，下大雨沖刷即崩堤，堵塞流水，農民期待農田水利會改制後，把北斗鎮重新納入整建水利溝的名單。