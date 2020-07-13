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中原大學攜手彰化埔鹽鄉 跨域行銷農產打造在地好品牌

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
中原師生協助埔鹽鄉草莓、雞蛋、巨峰葡萄設計包裝，要以專業協助農村產業創新。圖／中原大學提供
中原師生協助埔鹽鄉草莓、雞蛋、巨峰葡萄設計包裝，要以專業協助農村產業創新。圖／中原大學提供

當設計遇見農村，會碰撞出什麼樣的火花？中原大學師生看見彰化埔鹽農村特色與美好，於是與社區共同合作，以專業協助農村美感再造、產業創新。

計畫主持人景觀學系連振佑副教授表示，中原大學已連續3年到彰化埔鹽進行社區營造課程，這個月初師生在當地瓦磘村天清宮辦成果發表會，邀請社區居民看看引以為傲的花椰菜乾、玉米筍、葡萄、草莓等農產品，如何在大學生的創意與專業下，重新換上新裝、變身新穎美麗的農村好品牌。

為了讓瓦磘社區擁有一個不同以往的門面，景觀系許宜珮老師讓學生用一學期的時間規畫與分組討論，在瓦磘社區理事長吳世文、秘書長林惠美協助下，為社區閒置空間打造「開心農場」，用當地植栽結合文史故事設計最在地的空間。

建築學系葉俊麟老師帶同學與社區居民走訪鄉間各家古厝，記錄為埔鹽鄉有形與無形的文化資產，包括當地重要宗教活動「十二庄迎媽祖」是非常獨特的繞境儀式，也是彰化鄉親引以為傲的無形文化資產。

此外，中原大學也與埔鹽鄉當地「菁英農民果菜生產合作社」行銷農特產品，在商設系黃文宗老師帶領下，學生分別為埔鹽盛產的巨峰葡萄、草莓、玉米筍、雞蛋及永樂社區花椰菜乾、豆腐乳、大有社區金碳稻重新設計包裝，希望更為大眾所知曉。

一開始學生對農產品不熟悉也鬧了許多笑話，像是在設計包裝時把花椰菜畫成綠色，但當地種植的其實是白花椰菜。黃文宗強調這樣的課程讓學生了解商業設計就是要接地氣、了解業主的需求，也讓城市的孩子對台灣鄉村有更多認識。

菁英農民果菜合作社理事主席李杰源指出，埔鹽鄉農產品十分多元，但知名度不高，在中原大學的參與協助下，討論出多款新穎的商品包裝設計，也期待未來在商學院師生的盤點與資料建置下，與合作社相互搭配帶動埔鹽品牌與企業化的經營。

中原大學為彰化埔鹽打造農產品牌包裝，師生至埔鹽鄉瓦磘村天清宮舉辦成果發表。圖／中原大學提供
中原大學為彰化埔鹽打造農產品牌包裝，師生至埔鹽鄉瓦磘村天清宮舉辦成果發表。圖／中原大學提供
中原大學商設系學生為彰化埔鹽永樂社區花椰菜乾、豆腐乳重新設計包裝。圖／中原大學提供
中原大學商設系學生為彰化埔鹽永樂社區花椰菜乾、豆腐乳重新設計包裝。圖／中原大學提供
中原大學邀請彰化埔鹽鄉社區民眾共同參與成果發表，圖為學生介紹大有社區金碳稻作物。圖／中原大學提供
中原大學邀請彰化埔鹽鄉社區民眾共同參與成果發表，圖為學生介紹大有社區金碳稻作物。圖／中原大學提供
中原景觀系許宜佩老師（左1）帶領學生共同與瓦磘社區秘書長林惠美（左2）討論社區空間如何配置。圖／中原大學提供
中原景觀系許宜佩老師（左1）帶領學生共同與瓦磘社區秘書長林惠美（左2）討論社區空間如何配置。圖／中原大學提供

中原大學

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