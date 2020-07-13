炎夏何處去 中市產業故事館職人手作夯

炎炎夏日，台中市觀旅局推薦台中市多家產業故事館，室內行程不怕風吹雨打，可體驗餅乾DIY、虛擬釣魚、釀造味噌等，多項職人手作樂趣，讓孩童留下美好暑假回憶。

暑假將開始，炎熱酷暑，想出門又怕大太陽曬傷，台中市觀光旅遊局推薦「親子二日遊」，結合后里、豐原、潭子、大雅、神岡等區的各式產業故事館，室內體驗職人技藝，不怕風吹雨打，寓教於樂。

觀旅局長林筱淇今天表示，在「伊莎貝爾-數位烘焙體驗館」體驗手工餅乾DIY，還有文化生產廊道了解美味餅乾製作過程；「寶熊漁樂碼頭」在虛擬釣場體驗釣魚；「台灣味噌釀造文化館」品嚐幸福味噌湯、味噌冰淇淋，認識味噌文化、種類以及職人製作精神。

晚上可到「廟東夜市」品嚐菱角酥、蚵仔煎、排骨麵、鳳梨冰、鹹蛋糕等在地經典小吃，體驗接地氣的夜市文化。

第二天可造訪百年的老品牌「宝泉食品」成立的豐原第一家糕餅觀光工廠，體驗杯子蛋糕、傳統鳳片糕、小蒼玉DIY動手做的樂趣；「台灣氣球博物館」認識台灣的氣球產業史、原料、生產過程，還可體驗製作手工氣球、造型氣球DIY。

「張連昌薩克斯風博物館」參觀薩克斯風專業製程與精密技術、音樂深度介紹及文化導覽；「月眉觀光糖廠」，廠區規劃台糖產品展示區、製糖過程解說區，再吃上一支傳統風味的糖廠冰棒，盡情享受甜蜜冰涼的滋味。

林筱淇提醒，即日起配合「2020台中購物節」活動，民眾在活動期間至合作店家消費並取得統一發票及上網登錄，就有機會抽中豪宅、汽車、現金等好禮。