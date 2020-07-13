租金狠殺2折終標出 草屯鎮立游泳池後天要開放了

南投縣草屯鎮立游泳池去年因被業者棄標解約，關門將近10個月，日前總算成功招租，得標業者近期加緊清理泳池及周邊環境，預計將在後天（15日），也就是暑假第1天開放試營運，18日正式開幕當天，前50名可享免費入場。

草屯公所指出，鎮立游泳池去年因期滿對外重新招標，6月初以月租5萬1000元標出，原訂場域整修後在8月重啟營運，未料業者在7月下旬提出解約，致使泳池在夏天停擺，考量鎮內水中運動場域不多，從8月下旬免費開放1個月。

草屯鎮立游泳池之後就從9月下旬關門至今，停止營運將近10個月，期間雖嘗試對外招租，盼循前年營運模式趕在5月前後開放，但因月租底價為4萬9000元，金額過高，乏人問津；公所將月租底價下殺2折，降為9800元才成功標出。

而該泳池及周邊區域近期也加緊整頓清理，公所表示，經與業者協調開放日期，確定在後天（15日）開始試營運，18日正式開幕；票價部分，全票為100元，120公分以下、國中以下學生、65歲以上長者、身心障礙者憑證可購半票50元。

暑假泳池營業時間為周一至五上午6時至晚上9時，周六至日為上午8時至晚上9時，中午12時至下午1時、下午5時至5時30分休息；暑假後（9月起）營業時間調整為2個時段，分別為上午6時至8時、下午5時30分至晚上9時。