暑假到 台中市觀旅局推產業故事館親子二日遊行程

暑假開始，台中市府觀光旅遊局推薦「親子同樂二日遊」行程，供家長帶子女出遊參考，結合台中后里、豐原、潭子、大雅、神岡區各式產業故事館及周邊著名觀光景點，安排室內行程不怕風吹日曬，適合全家大小共遊。

中市觀旅局長林筱淇表示，暑假出遊除了戶外景點，台中還有很多寓教於樂的室內景點可供選擇，暑假期間可到優質的產業故事館共度親子時光，並入住台中安心旅宿。

觀旅局指出，遊程第一天從「伊莎貝爾-數位烘焙體驗館」開始，結合手工餅乾DIY體驗、好拍又可愛創意造景、好玩有趣的數位VR影音互動遊戲，還有文化生產廊道，了解美味餅乾製作過程；下午到擁有百年歷史的傳統建築-「摘星山莊」，特別在浮雕、交趾陶、裝飾彩繪以及結構上，都有相當精緻的表現，更享有「台灣十大民宅之首」美譽，已被指定為市定古蹟。

接著到「寶熊漁樂碼頭」，有虛擬釣場可以體驗釣魚、3D劇場、DIY等多元體驗區，包含擴增釣魚情境區、海洋教育區、漁輪展示區，讓遊客能了解釣魚文化起源、海洋環境保護，輕鬆理解海洋環保的重要性；接著再前往「台灣味噌釀造文化館」，品嘗幸福味噌湯、味噌冰淇淋，還可以認識味噌文化、種類、食用方式以及職人製作精神，晚上用餐則推薦豐原當地相當知名的「廟東夜市」，品嚐菱角酥、蚵仔煎、排骨麵、鳳梨冰、鹹蛋糕等在地經典小吃，體驗接地氣的夜市文化。

第二天安排到「宝泉甘味手造所」，由百年的老品牌「宝泉食品」成立的豐原第一家糕餅觀光工廠，除了伴手禮展售、咖啡、茶點等，還可以體驗杯子蛋糕、傳統鳳片糕、小蒼玉DIY動手做的樂趣；接著到「台灣氣球博物館」，館內保存老廠房風貌，帶遊客輕鬆認識台灣的氣球產業史、原料、生產過程，還可以體驗製作手工氣球、造型氣球DIY；再造訪「張連昌薩克斯風博物館」，參觀薩克斯風專業製程與精密技術、音樂深度介紹及文化導覽；最後到百年歷史的「月眉觀光糖廠」，廠區規劃台糖產品展示區、製糖過程解說區，假日還可以搭乘遊園小火車由專人導覽百年工廠，再吃傳統風味的糖廠冰棒，為遊程畫下最難忘的句點。