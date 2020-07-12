多個縣市國土計畫重工輕農 時力籲國審會勿草率通過

中彰投雲嘉縣市國土計畫，8、9月將進入內政部國審會議程，時代力量立委今在台中舉辦座談會，立委陳椒華等人批地方大肆擴張產業，劃設過多工業、產業和住商用地，呼籲內政部國審會勿草率通過，要求進行政策環評，以免環境超負荷。

陳椒華委員強調，中央訂出新增產業用地不超過3311公頃的總量，縣市應遵守全國總量的限制，但各縣市國土計畫卻大肆規劃工業用地和產業用地，18縣市加總超過1萬公頃！卻普遍未交代事業廢棄物處理土地劃在哪？陳椒華表示，日前已在立院提案要求工業區劃設須政策環評、健康風險評估， 內政部不能草率通過。

台中、彰化的未登記工廠最多，但目前仍未完成清查，且對土地需求、輔導方式等清理方式不明確，目前圈劃過多土地給未登工廠，恐犧牲宜維護農地。陳椒華認為，依工輔法2016年5月20後新設立的違章工廠，應儘速拆除農地工廠，回歸農用。

彰化縣議員吳韋達說，彰化縣人口流失，應誠實面對人口負成長，彰化國土計畫著重於重大產業建設帶來人口增加，不符實際。彰化縣新增產業用地建議劃設面積1180公傾，未登記工廠輔導建議劃設區位1158公頃，共2338公頃，猛圈工業用地，超出中央規劃上限。

雲林縣議員廖郁賢說，雲林縣府劃設約7萬3000公頃宜維護農地中，近三成「得彈性開發」縣府應該要更多積極規劃與行動。

時代力量台中黨部執行長簡嘉佑說，市府推估未登記工廠高達1萬8000多家，完成調查的不到五成，推估需增設1212公頃用地。這種推估可能失真，建議市府儘速完成清查，並拆除2016年520之後的違章工廠，讓土地回歸原有使用分區。

南投部分：推估人口增加不到3萬人，住商用地卻增加了1900公頃，縣府說會預留治洪空間及綠地規劃，但說不清楚。縣政府把清境地區納入專案輔導計劃，讓清境休養生息，值得肯定，「限建令」針對老舊屋齡有條件解禁，仰賴落實執行。