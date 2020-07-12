史上最臭「屍花」可望在彰化芬園鄉綻放 鄉長期待「聞香」

花開不一定是香的，國外被喻為「史上最臭的花」巨花魔芋相當罕見，因開花的時候會散發一股類似屍臭的味道，又有「屍花」別名，過去在台灣不曾被看見，但近日有可能在彰化芬園出現台灣第一珠屍花，7月就有機會開花。

芬園鄉長林世明在臉書粉絲頁分享喜訊，他指出，芬園鄉黃姓業者專門培育各種特殊植物，這幾天業者將有機會喜迎，自己種植培育7年的泰坦魔芋「屍花」，開出全台灣第一株花，是台灣唯一也是世界少有，「真是芬園驕傲。」

林世明受訪表示，巨花魔芋具有世界上最大的不分支花序，開花之前沒有臭味，芬園業者是第一次種罕見的巨花魔芋，僅能大約預估在半個月內將會開花，且開花時間可能只有短短2天，他相當期待與好奇，與業者相約開花時能到現場觀賞體驗。