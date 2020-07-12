打造身心障者晚年家園 彰化社區愛心義賣挹注經費

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會近年規劃打造「伯立歐家園」，幫助身障人士有適當處所度過晚年，原本預計明年就要動工，但自籌經費還有5千多萬元缺口，縣內各社區今天在芬園鄉舉行聯合義賣活動，所得全數捐出以助伯立歐家園經費早日有著落。

縣府為協助伯立歐家園早日成真，先在端午節假期舉辦Women 38市集，總共募捐超過50萬，全數捐給彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，今天愛的接棒，在芬園鄉社口村環保公園風雨球場舉辦「集愛心 來義賣」社區聯合義賣，所得也將全數捐作為協會打造「伯立歐家園」經費，讓身障朋友在晚年能有安置的地方。

彰化縣長王惠美到場鼓勵社區志工，她說，這次由芬園鄉竹林社區發展協會發起聯合義賣活動，共有15個社區與民間組織共襄盛舉，感謝大家出錢出力、發揮愛心。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，許多身障人士急需老年可依託的機構，已在彰化竹塘購地準備打造5層樓的「伯立歐家園」，預計明年動工，近年建築工程成本節節高升，總經費預估要1億6千多萬元，須自籌8千萬元，現在仍缺5千多萬，離目標還有一大段距離。