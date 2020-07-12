快訊

王淨奪北影影后一票擠走呂雪鳳 評審曝關鍵內幕

陸福建綠能廠儲油區大火 員工2傷2失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造身心障者晚年家園 彰化社區愛心義賣挹注經費

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
「集愛心 來義賣」社區聯合義賣活動，今天所得全數捐給喜樂建造伯立歐家園。記者林敬家／攝影
「集愛心 來義賣」社區聯合義賣活動，今天所得全數捐給喜樂建造伯立歐家園。記者林敬家／攝影

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會近年規劃打造「伯立歐家園」，幫助身障人士有適當處所度過晚年，原本預計明年就要動工，但自籌經費還有5千多萬元缺口，縣內各社區今天在芬園鄉舉行聯合義賣活動，所得全數捐出以助伯立歐家園經費早日有著落。

縣府為協助伯立歐家園早日成真，先在端午節假期舉辦Women 38市集，總共募捐超過50萬，全數捐給彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，今天愛的接棒，在芬園鄉社口村環保公園風雨球場舉辦「集愛心 來義賣」社區聯合義賣，所得也將全數捐作為協會打造「伯立歐家園」經費，讓身障朋友在晚年能有安置的地方。

彰化縣長王惠美到場鼓勵社區志工，她說，這次由芬園鄉竹林社區發展協會發起聯合義賣活動，共有15個社區與民間組織共襄盛舉，感謝大家出錢出力、發揮愛心。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，許多身障人士急需老年可依託的機構，已在彰化竹塘購地準備打造5層樓的「伯立歐家園」，預計明年動工，近年建築工程成本節節高升，總經費預估要1億6千多萬元，須自籌8千萬元，現在仍缺5千多萬，離目標還有一大段距離。

過去為了籌募經費，喜樂小兒麻痺關懷協會每年舉辦路跑，5、6年來也在預定用地種植「希望之稻」，讓企業認購，今年因逢新冠肺炎疫情影響，募款困難，陳忠盛表示，除了努力跨縣市籌募資源，縣內民間團體小額多元經費，對家園計畫也有很大的幫助，希望盡可能明年就動工，邊蓋邊募款。

「集愛心 來義賣」社區聯合義賣活動，彰化縣長王惠美到場為志工加油打氣。記者林敬家／攝影
「集愛心 來義賣」社區聯合義賣活動，彰化縣長王惠美到場為志工加油打氣。記者林敬家／攝影
「集愛心 來義賣」社區聯合義賣活動，社區志工共襄盛舉。記者林敬家／攝影
「集愛心 來義賣」社區聯合義賣活動，社區志工共襄盛舉。記者林敬家／攝影

義賣 小兒麻痺

延伸閱讀

中衛彩色口罩彰化家樂福2點開賣沒人排隊 原因讓人傻眼

彰化黑白兩「稻」創料走秀吸睛 田中兒少暑假打球開心

台鐵自強號彰化出軌 內部推斷人為疏失：沒煞好車

白沙屯媽祖過境彰化 女童祈福獲應允感動網友

相關新聞

史上最臭「屍花」可望在彰化芬園鄉綻放 鄉長期待「聞香」

花開不一定是香的，國外被喻為「史上最臭的花」巨花魔芋相當罕見，因開花的時候會散發一股類似屍臭的味道，又有「屍花」別名，過...

打造身心障者晚年家園 彰化社區愛心義賣挹注經費

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會近年規劃打造「伯立歐家園」，幫助身障人士有適當處所度過晚年，原本預計明年就要動工，但自籌經費還...

影／找年輕人回鄉 東勢「東好客庄 後生添手團」設據點

客委員委託台中東勢區公所執行「東好客庄 後生添手團」今天在東勢區成立二個據點，將盤整東勢客庄文化資源，行銷推廣東勢文化和...

台中南天宮遶境驅疫 請領白米人數多2至3成

新冠疫情不僅影響公益團體募款，連寺廟發放白米時登記領取的人也比往年多。台中市供奉關聖帝君的南天宮已有60年在遶境時發放白...

潭子國小日式宿舍群明年底完工 昔日宿舍防水防震到位

台中市有10幾所國小校舍逾百年歷史，子「潭子國小日式校舍」是日據時期的公學校宿舍，見證台灣初等教育的歷史發展，市府在20...

豐原圓環北路地下道主線今雙向通車 全線11/20完工

台中市政府配合台中鐵路高架化，持續填平沿線地下道，其中豐原區圓環北路地下道已完成回填作業，今開放主線雙向雙車道通行，接續...

急！ 福興公所未婚聯誼缺女生 祭出免費參加優惠

公部門受民眾之託常舉辦未婚聯誼活動，福興鄉公所今年第1年辦未婚聯誼，眼看活動7月18日就要舉辦，女生人數還少17人，公所...

工廠輔導法上路 中市府挑戰罰不怕的工廠

中央「工廠管理輔導法」修法新增特定工廠登記輔導規範已上路，台中市政府經濟發展局指出，2016年5月20日後新增未登記工廠...

出遊注意！ 南投七彩吊橋聯外道路施工 明起交管3天

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開幕至今已吸引逾1.7萬人次，門票營收逾155萬元，而為提升交通品質，台16線19K至20K...

長億夜市澎湃宴盧秀燕上菜 還有4天的好康等市民前往

台中市政府經發局昨晚在太平區舉辦「長億夜市澎湃宴」以辦桌方式展現長億的特色小吃，市長盧秀燕親自到場上菜，還為台中市購物節...

中市農業局推休閒農遊輕旅行 有梨果和蜂蜜體驗

台中市農業局與東勢、新社及太平區農會共同合作，將在7、8月期推出「2020梨果季」系列、田蜜花趣與蜂場體驗遊程等多樣化活...

中市16款市民App 下載率最低者87次

台中市政府各單位所設的App共有16款，五花八門，想要不同的市政服務，要各自下載不同App，並不便民。市府研考會表示，2...

熱門新聞

三倍券、裝冷氣 王世堅怒批蘇貞昌「不要欺騙人民」

駁被架空請辭！劉志光：因健康請辭 無感受上面壓力

45天！ 改變80歲椰子伯與他的20隻浪浪命運

影／白沙屯媽祖鑾轎粉紅超跑 凌晨清水衝至大甲速度快

白沙屯媽駐駕清水紫雲巖 慈母抱早產兒跪地參拜

影／報復旅遊發威 台東熱氣球嘉年華首日吸客逾6萬人次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。