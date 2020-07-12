鹿港農村慢活趣 邀親子割稻體驗農民粒粒皆辛苦

頭戴斗笠頂著太陽，親子在田間割稻，再送進一輛古董級腳踏打穀機，終於取得粒粒飽滿的稻穀，忙碌後再享用美味的割稻飯，費力的農務工作盼讓下一代感受農民耕種粒粒皆辛苦。

為讓孩童體驗農民耕種辛苦，鹿港鎮公所與鹿港鎮農會今天在一處稻田舉辦「農村慢活趣，鹿港逐稻浪」活動，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏等人出席，不少父母帶著孩子體驗割稻，眾人頭戴斗笠頂著炎熱日曬，將一把一把結實纍纍的稻穗，送去打穀機分離。

活動現場的古董腳踏式打穀機，是用腳踏轉動齒輪，帶動脫穀滾筒讓稻穀脫落，掉入機器後方倉中，相對現今電動及機械式打穀機，民眾可體驗腳踩脫穀，雖然有趣新鮮，但踩久腳也會痠，讓參與者真正體驗「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」道理。

王惠美說，青農加入後將高科技帶進農業，創造更高產值及收益，未來也將朝節能減碳發展農業；感謝鎮公所與鎮農會合作推廣食農教育，讓農夫的辛苦深植孩子心中，也希望大家一起推廣在地農特產品及健康飲食，增加農民收入。

許志宏表示，鹿港過去舉辦很多活動，多以古蹟、寺廟、民俗、工藝為主，這是第一次將活動場地移到稻田間，透過傳統農具採收稻作，讓小朋友和家長共同體驗農民辛苦，活動還有吃割稻飯、農村文創等，希望親子留下今天美好回憶。

縣府表示，彰化是台灣稻米大縣，水稻種植面積約4萬8500公頃，生產的稻米粒粒飽滿又好吃，其中鹿港可耕種面積約2000公頃，自18世紀以來，農業就是鹿港重要經濟之一，至今鹿港農業戶數仍有6000戶，可見鹿港發展涵蓋工商及農業。