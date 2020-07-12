大安媽祖園區未來方向 中市府：仍討論中

台中市大安媽祖文化園區至今仍沒有雕像，對於上月台中市議會退回編列預算蓋建媽祖雕像的提案，台中市政府觀旅局今天表示，未來規劃方向仍在討論中，需要時間處理。

位於台中市大安區的媽祖文化園區，因僅有基座而無媽祖雕像至今閒置，台中市政府提案編列預算蓋建媽祖雕像及周邊景觀，今年6月台中市議會審議後認為應多元發展，將提案退回。

市府觀光旅遊局長林筱淇今天表示，大安媽祖文化園區是海線重大觀光建設，完成後可串聯海線知名景點，如高美濕地、海洋生態館、大安濱海樂園、梧棲觀光漁港、鰲峰山公園等，帶動甲安埔濱海地區觀光發展，多年來海線居民均期盼園區建設早日完成。

林筱淇說，先前市府希望引進民間投資方式，進行基座營運規劃利用，但民間潛在廠商經評估後投資意願不高，由於近期市府收到來自大安、外埔、大甲在地約50多名里長共同連署請願，希望市府儘速完成包含雕像在內的整體大安媽祖文化園區建設。

對於議會退回提案，她表示，遵照議會的決議，現在市府內部還在討論當中，大安濱海樂園成功委外後，目前狀況都還不錯，議會也給予媽祖文化園區方向建議，未來規劃還需要一點時間處理討論。

歷經3任市長的大安媽祖文化園區，已花費新台幣6億元建設基座，媽祖雕像經費原先規劃編列公務預算，先前遭議會反對後，改採民間募款都受挫。