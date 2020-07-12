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影／找年輕人回鄉 東勢「東好客庄 後生添手團」設據點
客委員委託台中東勢區公所執行「東好客庄 後生添手團」今天在東勢區成立二個據點，將盤整東勢客庄文化資源，行銷推廣東勢文化和產業特色，吸引當地年輕人返鄉工作。
「東好客庄 後生添手團」今天在東勢區成立二個據點，其中大茅埔庄據點在東勢區慶東街上，以平房改建，當成推廣客家文化核心基地，平日開放參觀，內有東勢客庄文化調查資料和圖片等內容，假日可辦講座或活動，平日開放時間從早上９點到下午５點；客委會表示，「後生」客語意思是「年輕人」，「添手」是「幫忙」，希望找回當地年輕人返郷工作。
後生添手團長吳哲銘今年43歲，4年前在北部科技業工作，後來返鄉，想為家鄉做點事，他說東勢人口老化已超過20％，找回當地年輕人返郷很重要，設二個據點只是起點，將來希望盤整東勢資源，包括文化和產業，找出行銷等問題點，再以創新和創意，協助當地年輕人返鄉創業。
東勢區長翁培真表示，這次客委會推動的計畫是社區營造進化，整合地方長期深耕的資源和團體，例如透過地方媒體「山城週刊」建立東勢地區的數位文化資料庫平台，結合雲端地圖持續調查，建置更完整資源整合平台，返郷年輕人創業可參考，公開的資訊平台內容也可開放讓更多人分享運用，包括購買當地農產品，到地方規劃輕旅遊或深度旅遊。
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