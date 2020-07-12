快訊

台南芒果爺爺有房有地 鄰居爆：他常撿落地芒果轉賣

【白話財經】錢存起來不好嗎？告訴你「超額儲蓄」為何傷經濟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／找年輕人回鄉 東勢「東好客庄 後生添手團」設據點

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市東勢區的「東好客庄 後生添手團」據點今天啟用。記者游振昇／攝影
台中市東勢區的「東好客庄 後生添手團」據點今天啟用。記者游振昇／攝影

客委員委託台中東勢區公所執行「東好客庄 後生添手團」今天在東勢區成立二個據點，將盤整東勢客庄文化資源，行銷推廣東勢文化和產業特色，吸引當地年輕人返鄉工作。

「東好客庄 後生添手團」今天在東勢區成立二個據點，其中大茅埔庄據點在東勢區慶東街上，以平房改建，當成推廣客家文化核心基地，平日開放參觀，內有東勢客庄文化調查資料和圖片等內容，假日可辦講座或活動，平日開放時間從早上９點到下午５點；客委會表示，「後生」客語意思是「年輕人」，「添手」是「幫忙」，希望找回當地年輕人返郷工作。

後生添手團長吳哲銘今年43歲，4年前在北部科技業工作，後來返鄉，想為家鄉做點事，他說東勢人口老化已超過20％，找回當地年輕人返郷很重要，設二個據點只是起點，將來希望盤整東勢資源，包括文化和產業，找出行銷等問題點，再以創新和創意，協助當地年輕人返鄉創業。

東勢區長翁培真表示，這次客委會推動的計畫是社區營造進化，整合地方長期深耕的資源和團體，例如透過地方媒體「山城週刊」建立東勢地區的數位文化資料庫平台，結合雲端地圖持續調查，建置更完整資源整合平台，返郷年輕人創業可參考，公開的資訊平台內容也可開放讓更多人分享運用，包括購買當地農產品，到地方規劃輕旅遊或深度旅遊。

台中市東勢區的「東好客庄 後生添手團」據點今天啟用。記者游振昇／攝影
台中市東勢區的「東好客庄 後生添手團」據點今天啟用。記者游振昇／攝影
台中市東勢區的「東好客庄 後生添手團」據點今天啟用。記者游振昇／攝影
台中市東勢區的「東好客庄 後生添手團」據點今天啟用。記者游振昇／攝影
台中市東勢區的「東好客庄 後生添手團」據點今天啟用。記者游振昇／攝影
台中市東勢區的「東好客庄 後生添手團」據點今天啟用。記者游振昇／攝影

延伸閱讀

超前部署客家艱困區 民進黨覓才深蹲客庄

女挑戰佳陽山跌倒骨折 黑鷹直升機吊掛救援

面對現實 江啟臣：現在年輕人對國民黨印象並不好

三倍券外再加碼800元 「浪漫客庄旅遊券」來了！

相關新聞

影／找年輕人回鄉 東勢「東好客庄 後生添手團」設據點

客委員委託台中東勢區公所執行「東好客庄 後生添手團」今天在東勢區成立二個據點，將盤整東勢客庄文化資源，行銷推廣東勢文化和...

台中南天宮遶境驅疫 請領白米人數多2至3成

新冠疫情不僅影響公益團體募款，連寺廟發放白米時登記領取的人也比往年多。台中市供奉關聖帝君的南天宮已有60年在遶境時發放白...

潭子國小日式宿舍群明年底完工 昔日宿舍防水防震到位

台中市有10幾所國小校舍逾百年歷史，子「潭子國小日式校舍」是日據時期的公學校宿舍，見證台灣初等教育的歷史發展，市府在20...

豐原圓環北路地下道主線今雙向通車 全線11/20完工

台中市政府配合台中鐵路高架化，持續填平沿線地下道，其中豐原區圓環北路地下道已完成回填作業，今開放主線雙向雙車道通行，接續...

急！ 福興公所未婚聯誼缺女生 祭出免費參加優惠

公部門受民眾之託常舉辦未婚聯誼活動，福興鄉公所今年第1年辦未婚聯誼，眼看活動7月18日就要舉辦，女生人數還少17人，公所...

工廠輔導法上路 中市府挑戰罰不怕的工廠

中央「工廠管理輔導法」修法新增特定工廠登記輔導規範已上路，台中市政府經濟發展局指出，2016年5月20日後新增未登記工廠...

出遊注意！ 南投七彩吊橋聯外道路施工 明起交管3天

南投縣信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋開幕至今已吸引逾1.7萬人次，門票營收逾155萬元，而為提升交通品質，台16線19K至20K...

長億夜市澎湃宴盧秀燕上菜 還有4天的好康等市民前往

台中市政府經發局昨晚在太平區舉辦「長億夜市澎湃宴」以辦桌方式展現長億的特色小吃，市長盧秀燕親自到場上菜，還為台中市購物節...

中市農業局推休閒農遊輕旅行 有梨果和蜂蜜體驗

台中市農業局與東勢、新社及太平區農會共同合作，將在7、8月期推出「2020梨果季」系列、田蜜花趣與蜂場體驗遊程等多樣化活...

中市16款市民App 下載率最低者87次

台中市政府各單位所設的App共有16款，五花八門，想要不同的市政服務，要各自下載不同App，並不便民。市府研考會表示，2...

數位治理局 中市加快研擬政策

台中市政府已獲中央核准成立「數位治理局」，但籌備進度因政策定位不明，遲滯不前。中市府研考會主委吳皇昇表示，今年已開始進行...

玉山山神廟放供品 破壞高山生態

玉山是東亞最高峰，也成了宗教人士朝聖地點，之前玉山主峰步道被人撒紙錢；最近玉山西峰全台最高山神廟還被放置神像和供品，玉山...

熱門新聞

三倍券、裝冷氣 王世堅怒批蘇貞昌「不要欺騙人民」

「安平虎鯨」收200元門票太貴？台南市政府回應了

45天！ 改變80歲椰子伯與他的20隻浪浪命運

影／白沙屯媽祖鑾轎粉紅超跑 凌晨清水衝至大甲速度快

感動！阿公帶2歲病孫跪地求賜福 白沙屯媽祖停轎加持

白沙屯媽駐駕清水紫雲巖 慈母抱早產兒跪地參拜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。